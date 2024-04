A Moncalieri Il Mercoledì festeggia i suoi primi 30 anni

Per chi abita a Moncalieri e dintorni è un appuntamento in edicola che si ripete ogni settimana da tantissimo tempo. Esattamente da 30 anni. Domenica, 12 aprile, Il Mercoledì festeggia questo importante compleanno, essendo diventato nel tempo il settimanale di informazione di riferimento per chi abita nell'area sud di Torino, con un occhio di particolare attenzione per Moncalieri, che ospita la sede della redazione.

Dalle origini ai giorni nostri

E’ un territorio che ha come cardini: Moncalieri, Nichelino, Carmagnola e Poirino. Era il settembre 1994 quando una piccola, ma dinamica società editrice, costituita da imprenditori, manager e attivi cittadini del territorio, ha deciso di dare vita ad un giornale che raccontasse i fatti del territorio. Dopo mesi di lavoro del direttore Mel Menzio e del primo nucleo di redazione composto da Luca Carisio (vice direttore), Roberta Zava, Gianluca Beccaria, Claudio Risso, Luca Mazzardis e Marco Mincotti, il 12 aprile 1995, a ridosso della Pasqua, è uscito il primo numero de Il Mercoledì.

Continuità nel cambiamento

In questi 30 anni il Mercoledì ha mantenuto fede a questa linea editoriale, che dà rilevanza ai fatti più che alle opinioni, dove i valori assoluti sono: narrare il territorio e rispetto delle persone e delle loro opinioni. Tanti invece sono stati i cambiamenti e le indispensabili evoluzioni, necessarie per migliorare il giornale, a partire dalla diversa organizzazione dell’informazione nelle pagine e all’evoluzione dell’impostazione grafica.

Da diversi anni il Mercoledì, seguendo l’evoluzione tecnologica, oltre che nella forma tradizionale cartacea può essere letto anche online.

La redazione ha sviluppato un’informazione web sul sito www.ilmercoledi.news, dove sono riportate tutte le principali notizie che riguardano Moncalieri e gli altri comuni confinanti. E adesso il settimanale inizia a veleggiare verso i suoi primi 40 anni.