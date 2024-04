L'associazione Amico Libro organizza una visita guidata a Villa Chiuminatto

Nel tessuto urbano di Torino, dove il patrimonio Liberty trova uno dei suoi esempi più affascinanti, emerge la silhouette di Villa Chiuminatto. L'associazione Amico Libro è lieta di condurre il pubblico in un percorso di scoperta di questa dimora storica, gioiello architettonico del 1923 firmato dall'architetto piemontese Gottardo Gussoni, pupillo di Pietro Fenoglio. In un quartiere noto per le sue eleganti architetture, Villa Chiuminatto si distingue in Via Galliano 27 non solo per l'uso insolito del travertino ma anche per la sua struttura unica, frutto della visione condivisa dell'architetto e del suo committente, il commendatore Giacomo Chiuminatto.