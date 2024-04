Meteo: sul Torinese un primo assaggio d'estate per tutto il fine settimana

Sul Torinese un primo assaggio d'estate per tutto il fine settimana

Una intensa alta pressione che si estende dalla Spagna fino all'Europa orientale garantirà bel tempo e caldo fuori stagione per tutto il fine settimana. Ma sarà una breve parentesi, durante la settimana prossima le temperature ritorneranno briscamente a valori più consoni al periodo.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a lunedì 15 aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso oggi e domani, da domenica nuvolosità in aumento a partire dai settori settentrionali, in estensione verso sud lunedì. Precipitazioni del tutto assenti fino a domenica, lunedì possibili piogge sempre sui settori settentrionali.

Temperature ben oltre la media del periodo, con massime che aumenteranno fino a domenica, e valori che nelle pianure potranno superare i 27/28 °C per quello che è un vero e proprio anticipo di estate. Anche le minime subiranno un forte aumento con valori che arriveranno fino 15/17 °C domenica. Da lunedì inizia un lento calo di entrambe.

Venti in generale assenti o deboli variabili ed a regime di brezza. Lunedì pomeriggio prime raffiche di Foehn sulle Alpi nordoccidentali.

Tendenza successiva

Rapido fronte senza grosse precipitazioni di passaggio lunedì pomeriggio, poi da mercoledì calo deciso delle temperature per l'ingresso di aria più fredda da nord, con forti venti di foehn.

