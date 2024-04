I prezzi delle meme coin subiscono una correzione e i trader cercano nuove opportunità

I prezzi delle meme coin stanno subendo una correzione diffusa: secondo i dati di CoinGecko, la capitalizzazione di mercato delle meme coin è in calo negli ultimi giorni.

Le principali meme coin come Shiba Inu, Pepe e Floki stanno tutte subendo pesanti correzioni, mentre le meme coin di Solana come Dogwifhat, Book of Meme e Bonk registrano una caduta a doppia cifra nell'arco settimanale.

Nonostante l'attenzione per il Doge Day, il prezzo di Dogecoin ha dissipato tutti i suoi guadagni del mese scorso, scendendo al di sotto di un livello di supporto cruciale.

Il calo delle meme coin di grande capitalizzazione ha spinto alcuni trader a cercare token a bassa capitalizzazione e presale vantaggiose. Durante la corsa rialzista nel 2024, le nuove meme coin sono state molto richieste grazie alla loro valutazione relativamente più bassa e alla debole correlazione con le prospettive di mercato più ampie.

La correzione dei prezzi delle meme coin è in linea con il più ampio calo complessivo del mercato crypto a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni.

Dopo aver raggiunto quota $72.600 all'inizio di questa settimana, il prezzo di Bitcoin è sceso a $67.600 mercoledì. I crescenti rischi macroeconomici sono in gran parte responsabili della tendenza ribassista di BTC.

I dati sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) rilasciati mercoledì dall'Ufficio di Statistica del Lavoro degli Stati Uniti mostrano ancora una volta livelli di inflazione più elevati del previsto nell'economia statunitense. Entrambi gli indicatori CPI YoY e Core CPI YoY degli Stati Uniti sono stati inferiori alle aspettative degli economisti.

Il mercato delle criptovalute, simile al mercato azionario, è strettamente correlato alla liquidità globale. Nonostante la frenesia degli ETF, la corsa rialzista delle criptovalute nel primo trimestre del 2024 è stata principalmente attribuita alla previsione di mercato della Federal Reserve degli Stati Uniti, che adotterà un allentamento quantitativo. Inizialmente, c'era l'aspettativa di 7 tagli dei tassi di interesse nel 2024.

Dopo una serie di pubblicazioni di dati sull'inflazione deludenti, esperti e funzionari della Fed stanno ora considerando la possibilità di non effettuare tagli dei tassi quest'anno, uno scenario decisamente ribassista per BTC e altre criptovalute di grande capitalizzazione.

Il calo di Bitcoin ha generato una forte pressione vendita sulle meme coin.

Ad esempio, il prezzo di Dogecoin sembrava pronto per una grande avanzata dopo aver chiuso il mese di marzo sopra il livello di supporto cruciale di $0,19. Doge ha quasi raddoppiato il suo valore il mese scorso, sostenuto dal supporto di Elon Musk e dalle notizie riguardanti il lancio del trading di future su Dogecoin di Coinbase Derivatives.

Alcuni analisti rialzisti suggerivano addirittura che Dogecoin potesse raggiungere un nuovo massimo storico ad aprile. Tuttavia, il prezzo di Dogecoin è ora sceso al di sotto del supporto di $0,19, scambiando a $0,195 in questo momento.

Potrebbero Dogecoin e altre meme coin rimbalzare?

Gli esperti non sono ancora in preda al panico per la correzione dei prezzi delle meme coin.

Ad esempio, il prezzo di Dogecoin continua a scambiare a $0,18, appena sotto la cruciale fascia di supporto tra $0,19 e $0,20. Una chiusura giornaliera o settimanale al di sopra di questo livello convaliderebbe nuovamente lo scenario rialzista sopra menzionato.

Allo stesso modo, gli analisti credono che altre meme coin popolari come Pepe, Shiba Inu e Bonk raggiungeranno nuovi massimi storici.

Tuttavia, le meme coin di grande capitalizzazione rimangono fortemente correlate a Bitcoin e alle prospettive di mercato più ampie. I trader esperti addirittura considerano le meme coin come scommesse beta sulle rispettive blockchain.

Nel caso in cui la banca centrale degli Stati Uniti adotti una politica monetaria più restrittiva, Dogecoin e le altre meme coin potrebbero subire correzioni più pesanti.

Inoltre, la valutazione relativamente più alta permette di offrire rendimenti limitati, il che potrebbe renderli meno attraenti per gli investitori alla ricerca di rendimenti da 10x a 100x. Molti trader stanno quindi tenendo d'occhio nuove meme coin e le migliori criptovalute in fase di presale in cui investire.

I trader sono in cerca delle nuove meme coin in presale per rendimenti elevati

I nuovi token meme a bassa capitalizzazione hanno già generato rendimenti significativi durante questa corsa rialzista.

Per esempio, i dati di Lookonchain mostrano che il popolare trader Larp von Trier ha trasformato $353 in $8,39 milioni scovando gemme a bassa capitalizzazione.

1/ Crazy!@LarpVonTrier turned 0.1 $ETH($353) into $8.39M on #Base in just 6 days, a gain of 23,770x!



How did he do it?



Let's learn about his story. pic.twitter.com/8AwtepfFLX — Lookonchain (@lookonchain) April 2, 2024

Molti investitori sono diventati milionari semplicemente mantenendo meme coin su Ethereum e Solana per il pump post-ICO.

Di conseguenza, i progetti di meme coin in presale sono estremamente ricercati.

Dogeverse, una nuova alternativa a bassa capitalizzazione di Dogecoin, ha raccolto $1 milione in meno di due giorni dall'apertura della sua presale.

Si tratta di un token multichain che si proclama come la prima meme coin al mondo destinata a essere disponibile su 6 diverse piattaforme blockchain: Ethereum, Solana, Polygon, Avalanche, BNB Smart Chain e Base.

Dogeverse offre anche staking on-chain, attualmente con un tasso di rendimento superiore al 1000% annuo.

A causa delle speculazioni legate al Doge Day, gli esperti di trading su YouTube ritengono che Dogeverse continuerà a registrare una forte domanda ad aprile.

Allo stesso modo, le meme coin Solana stanno ancora dominando il rally delle meme coin.

Seguendo le orme di Slerf, un nuovo token ispirato ai bradipi, Slothana, sta registrando una forte domanda nella sua presale.

$SLOTH ha raccolto oltre $10 milioni nella sua ICO in poco più di una settimana, nonostante il ribasso dei prezzi delle criptovalute.

Il popolare canale YouTube di criptovalute 99Bitcoins e altri influencer nel settore ritengono che Slothana potrebbe essere la prossima grande meme coin di Solana da tenere d'occhio.