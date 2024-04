Fondazione Cascina Roccafranca: una rassegna di eventi per celebrare la Liberazione

Fondazione Cascina Roccafranca ha organizzato per celebrare il 79° anniversario della Liberazione Cascina per il 25 aprile.



Una piccola rassegna di eventi culturali che prevede un film, letture, incontri e testimonianze per tenere vivo il ricordo di uno dei momenti più importanti della nostra storia e i principi che lo hanno animato.



Gli appuntamenti sono il 19 e 21 aprile e il 9 maggio, sono gratuiti e ad ingresso libero e si svolgono in Cascina Roccafranca, via Rubino 45 a Torino.