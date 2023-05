Non si ferma all'alt della Polizia locale di Moncalieri e poi scatena un inseguimento stile Fast & Furious

Un sorpasso azzardato, il mancato stop dopo l'alt della Polizia locale e poi l'inseguimento in stile Fast & Furious. E' successo nei giorni scorsi a Moncalieri, quando il guidatore di un'Alfa Romeo Gt non ha voluto attendere il verde al semaforo di strada Carpice, superando tutta la coda.

Multa e ritiro della patente

Peccato che ad attenderlo poco più avanti ci fosse una pattuglia, che gli ha prontamente intimato lo stop. L'uomo al volante, invece, ha sgommato cercando di fuggire per far perdere le sue tracce.

L'auto è stata rinvenuta dagli uomini della Polizia locale in strada del Molino e in breve il proprietario è stato rintracciato e convocato al comando: per lui una multa salata e il ritiro della patente.