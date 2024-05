Al Fila "La partita della Leggenda": vecchie glorie contro Artisti granata

L'occasione di rivedere tante glorie del passato e personaggi dello spettacolo dal cuore granata per contribuire a raccogliere fondi per portare finalmente al Fila il Museo del Toro. Ecco la finalità con cui mercoledì 29 maggio , alle ore 18.30, allo stadio Filadelfia si disputerà “ La Partita della Leggenda ” fra le Vecchie Glorie e gli Artisti & Amici Granata.

La partita vedrà contrapposti ex Campioni del Torino, guidati da mister Claudio Sala , contro noti Artisti di Fede Granata, guidati da mister Pasquale Bruno che scenderanno in campo per vincere e raccogliere fondi.

Il Museo del Toro ringrazia gli organizzatori e chi parteciperà all’evento per il prezioso contributo che questa partita darà nel portare avanti il completamento della ricostruzione del Fila, che come dal progetto approvato prevede che il terzo lotto sia destinato a portare il Museo nella casa che fu del Grande Torino e che poi per anni ha ospitato calciatori, dirigenti e tifosi in un connubio all’insegna dell’essere granata.

Per provare a riportare un pò di spirito del vecchio Toro alla realtà attuale che troppe volte si è dimostrata poco attenta alla storia e alle tradizioni granata.