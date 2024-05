Uno sciame di APE a Chieri: il primo raduno storico per celebrare il tre ruote più famosa al Mondo

Si svolgerà a Chieri, in provincia di Torino, il primo raduno storico dedicato ad APE, il piccolo e longevo veicolo nato dal genio di Corradino D’Ascanio nel 1946 e, da allora, ininterrottamente prodotto: un motocarro concepito nel secondo dopo guerra per la ricostruzione dell’Italia e ancora oggi commercializzato in tutto il mondo, versatile e laborioso, istrionico ed instancabile.



Il numero 3 ricorre: si tratta di una tre giorni di evento, dal 20 al 22 settembre, dedicata agli amanti delle 3 ruote che si riuniscono per celebrare le 3 lettere che compongono il nome di questo iconico appuntamento “A B C”, titolo che prende spunto dei prefissi del telaio dei 3 primi modelli di Ape.



In un’atmosfera di altri tempi, circondati dalla natura piemontese, una meravigliosa villa vedrà i propri giardini e noccioleti riempirsi di veicoli nati negli anni fra il ‘46 ed il ‘65 con un rimando ad un periodo in cui, in una Italia ancora stremata, molti non potevano permettersi l’acquisto di un mezzo a quattro ruote. Fu allora che alla Piaggio venne l'idea di costruire un veicolo commerciale su tre ruote: un motofurgone derivato dai primi modelli dalla Vespa, il veicolo con cui Ape condivide una caratteristica tecnica che ne è la genialità, la scocca portante.

L’evento di Chieri non guarda solo al passato, sarà infatti occasione per vedere ancora marcianti questi veicoli: un parco mezzi di rara bellezza in un contesto esclusivo. Saranno 78 i partecipanti, come gli anni dell’Ape, per un “unicum” pronto ad entrare nella memoria degli appassionati. Il programma prevede la combinazione fra momenti di approfondimento culturale e degustazioni enogastronomiche, l’alternanza fra la celebrazione di un glorioso passato e il divertente ritrovarsi fra appassionati “apisti”, uomini e donne da tutt’Europa pronti a percorrere chilometri per condividere una comune e sempre viva passione.



Grandi partnership per questo appuntamento ideato ed organizzato dall’Ape Club d’Italia, l’ente ufficiale che riunisce gli appassionati a tre ruote e che ogni anno crea e promuove iniziative sul territorio italiano: dai celebri EuroApe ai recenti Aperigiro, raduni dedicati anche ai veicoli più recenti che possono muoversi su strada in un lento e colorato serpentone.



Un programma ricco di appuntamenti: dal picnic in Villa all’escursione a Superga, dal ricordo del Grande Torino alla ricostruzione celebrativa della mostra di “Italia 61”, dal pranzo piemontese alla passeggiata agri-culturale. Una creatività ed un manifesto volutamente anni ’50 in cui, in una scuola, la tipica maestra mostra alla lavagna i primi rudimenti di italiano… A B C appunto, le prime lettere dell’alfabeto.



In attesa che vengano svelati i dettagli di questo evento esclusivo, sono aperte le iscrizioni fra i cultori, grande è l’attesa fra i collezionisti e costante è la curiosità del pubblico: tutti pronti a condividere e celebrare l’eredità di questo sciame colorato che da oltre 70 anni stimola non solo l’utilizzatore e l’appassionato ma anche la curiosità e la creatività di aziende, enti e territori che legano il mondo Ape alla comunicazione ed alla pubblicità transgenerazionale.



Programma ed informazioni www.apeclubditalia.com