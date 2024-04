Lisangà: dal sostegno locale all'inclusone globale, l'evento per consolidare il legame Italia-El Salvador

L’Associazione Lisangà culture in movimento OdV da oltre 23 anni porta avanti un progetto di scambio solidale con la Comunità rurale di San Francisco Echeverría, situata nell’area rurale della provincia di Cabañas, in El Salvador.

Lisangà, da anni, offre il proprio sostegno a diverse entità, tra cui spicca Los Angelitos, l'associazione salvadoregna dedicata a famiglie di bambini e adulti con disabilità, che assiste circa 700 famiglie dislocate in 24 comuni, distribuiti in 5 province del territorio salvadoregno. Specificatamente, Lisangà, con l'aiuto finanziario di donatori individuali e in particolare della Parrocchia di Santomato a Pistoia, dal 2020 fornisce una giornata aggiuntiva di fisioterapia a San Francisco Echeverría, erogando un contributo mensile alla fisioterapista Maria Marleny Rivas Vengas.

L'associazione è stata in grado di acquistare materiale essenziale per le attività locali in collaborazione con il Comitato Los Angelitos di SFE e supporta l'associazione Los Angelitos a livello nazionale nelle loro iniziative per l'inclusione dei disabili, contribuendo inoltre al processo educativo per incrementare l'autonomia e il riconoscimento dei disabili e delle loro famiglie all'interno delle comunità rurali.

Quest'anno, insieme a Association Eirene Suisse, Lisangà ha pianificato un viaggio inclusivo da El Salvador in Italia e Svizzera, che vedrà la partecipazione di Juan Carlos Hernandez Echeverria, un giovane con sindrome di Down, sua madre Dominga Echeverria Sanchez, membro del Comitato Los Angelitos di SFE, e Marleny Rivas, fisioterapista.

La delegazione sarà ospite fino al 20 aprile, con base a Torino, dove stiamo costruendo momenti di scambio con associazioni del territorio torinese: esperienze di inserimenti lavorativi di giovani disabili, associazioni sportive inclusive, gruppi di genitori. Per e con la fisioterapista, stiamo pensando ad esperienze di formazione più specialistiche, per fornire indicazioni e stimoli per l’attività portata avanti a SFE.

Prossimo evento pubblico, domenica 14 aprile: doña Dominga parteciperà, portando la propria esperienza, all’incontro che si svolgerà a Chivasso, ““Le lotte dei contadini di ieri e di oggi per la dignità, l’equità nella solidarietà. Tre casi: Basilicata, Piemonte, El Salvador”. L’incontro è organizzato dall’Associazione Lisangà, in collaborazione con l’Associazione Lucana “Giuseppe Novello”, ArTeMuDa APS e SPI-CGIL, con il patrocinio del Comune di Chivasso. Per info 3337632452.

Il viaggio è concepito come l'inizio di una serie di interazioni volte a sviluppare ulteriormente i legami internazionali, anticipando un futuro scambio, in questo caso da Italia a El Salvador, previsto per il 2025. Un sogno, una sfida, un progetto da realizzare