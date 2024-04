Paura a Santa Rita: motociclista si schianta contro un'auto, in due finiscono all'ospedale

Un terribile botto, ieri notte, ha svegliato i residenti di zona piazza Santa Rita. Una moto con sopra due persone si è schiantata contro un'auto all'incrocio tra corso Orbassano e via Gorizia.

Il motociclista, 27 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale al Cto, dove è stato messo in prognosi riservata con un trauma cranico, la clavicola e il polso rotti. Ricoverata anche la donna che era con lui sul motociclo: fortunatamente le sue condizioni non sono prepccupanti.