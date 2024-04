Furto nella notte in un locale del centro: il ladro sfonda la vetrina di Bricks, ma trova ancora dentro i lavoratori

Brutta avventura (ma anche voglia di ripartire) per uno dei locali più noti del centro di Torino. Si tratta del Bricks, che si trova in via S. Francesco da Paola 46, a pochi passi da corso Vittorio Emanuele.



Nella notte, ignoti hanno cercato di fare irruzione nel locale che si occupa di ristorazione e hanno sfondato la vetrina. Ma una volta all'interno, si sono accorti che le persone che lavorano del locale erano ancora lì e quindi si sono dati alla fuga.



A raccontarlo è lo stesso titolare del locale, Carlo Ricatto, mettendo le foto sul proprio profilo social. Un racconto di poche parole cui, però, ne aggiunge altre che testimoniano bene la voglia di ripartire immediatamente "Oggi cosi. Non ci fermeremo".

Il post ha raccolto molte reazioni e altrettante testimonianze di solidarietà dagli altri utenti.