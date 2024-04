Johnny Depp cerca casa in Piemonte? Il Castello di Montaldo sarebbe in cima alla lista

Per ora è solo una voce di corridoio, ma pare che galeotta fu la capatina di Johnny Depp in Piemonte per farlo innamorare del suo territorio.

Il divo di Hollywood sembra sia rimasto folgorato dalla nostra regione durante la sua ultima visita in occasione delle riprese a Torino per il suo film da regista, Modì.

In particolare, l’attore di Pirati dei Caraibi sembra interessato a prendere casa nel Canavese, a Montaldo Dora.

L’immobile che sta considerando sembra essere lo storico castello medievale, che si affaccia come un una fiaba romantica sul Parco dei Cinque Laghi di Ivrea.

Una dimora per pochi, restaurata di recente e in vendita per 4,8 milioni di euro. 2 mila metri quadrati con a disposizione 11 camere, 13 bagni e addirittura una cappella del XV secolo.

Sicuramente un luogo ameno, lontano dai riflettori cui Depp sembra voler prendere le distanze quando non è al lavoro. Il castello tuttavia è un luogo già legato al mondo del cinema, tra gli altri fu location anche del film di Dario Argento “Dracula 3D”.

Stando alle indiscrezioni, tra le altre località che l’attore avrebbe esplorato ci sarebbero anche il Castello di Pavone e quello di Croce Serra ad Andrate.