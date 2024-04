Rivoli celebra l'ambiente con la Giornata mondiale della Terra

Domenica 21 aprile, dalle 10 alle 19, Rivoli abbraccia la primavera anticipando di un giorno la Giornata mondiale della Terra, un’occasione per celebrare l'ambiente e la salvaguardia del pianeta.

Il tema di questa prima edizione sarà la “storia del grano”, cereale prezioso e antico che verrà esaltato durante la giornata per i suoi molteplici utilizzi.

Corso Francia e corso Susa (all’altezza dell’inizio del centro storico) ospiteranno numerosi stand dei Coltivatori diretti del territorio creando una vetrina per la spiegazione delle attività anche attraverso video e materiali esplicativi, un viaggio dal passato al presente, con l’ingresso nel futuro attraverso le tecniche più moderne e tecnologiche.

Inoltre è prevista l’esposizione di macchinari, da quelli più antichi a quelli più innovativi, oltre all’allestimento di stand di prodotti tipici, fiori e piante con la possibilità di fare acquisti durante l’intera giornata.

Per i più golosi ci sarà un piccolo e gustoso street food a km zero, il modo migliore per concludere la giornata di visite.

La Festa della Terra è una giornata pensata anche per i più piccoli, che dopo aver conosciuto i prodotti della terra e scoperto macchinari e mezzi agricoli, potranno divertirsi con laboratori didattici e un giro sui pony.

L’evento è organizzato da TurismOvest in collaborazione con la Sezione Coldiretti di Rivoli e sarà un’importante opportunità per il pubblico di conoscere e avvicinarsi alle imprese del territorio attraverso tanti prodotti naturali e di qualità. Un’occasione quindi per parlare di ambiente e per promuovere turisticamente il territorio colmando la distanza fra cultura urbana e cultura rurale, cogliendo l’opportunità per visitare Rivoli e il suo splendido centro storico