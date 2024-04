Furti nelle scuole di Torino, un altro colpo. Salerno: "Antifurto non basta, serve controllo forze dell'ordine"

L’ultima scuola di Torino finita nel mirino dei ladri è l’Istituto Comprensivo Sidoli-Keller di via Podgora 28, dove i malviventi si sono introdotti questa notte nonostante fosse dotata di antifurto. Ma da inizio 2024 sono ben 22 i colpi messi a segno tra i banchi: a fare in punto in Sala Rossa l’assessore all’Istruzione Carlotta Salerno, rispondendo a due interpellanze presentate da Enzo Liardo (FdI) e Pietro Abbruzzese (Torino Bellissima).

I furti

A finire nel mirino soprattutto gli istituti scolastici delle Circoscrizioni 5 e 6, con dieci episodi in tre mesi: dalla primaria Margherita di Savoia di via Thouar 2, colpita come la Gambaro due volte da inizio 2024, al Nido Arcobaleno di via Reiss Romoli 45 fino alla scuola d’infanzia Joan Mirò via Scotellaro 7.

Il bottino

Le razzie messe a segno in queste settimane sono tutte di entità economica ridotta: materiale scolastico, attrezzi da cucina, pc e tablet, fino a piccole somme di denaro ed attrezzature da cucina. E per mettere un freno ai furti nelle scuole, l’unico modo è intensificare i passaggi delle forze dell’ordine

"Gli antifurti non bastano"

“La sola apposizione di antifurti - ha chiarito Salerno– e la sistemazione dei danni materiali all’interno delle scuole vittime di furto non sono sufficienti”. “Sono necessari – ha poi aggiunto l’esponente– presidi, controlli e monitoraggi costanti da parte di tutte le forze dell’ordine per bloccare i malviventi e impedire loro di compiere questi gesti intollerabili”.

Su quest’ultimo fronte, durante le vacanze pasquali e negli ultimi due weekend, i Civich hanno presidiato su richiesta del sindaco Stefano Lo Russo gli istituti della zona nord. “Il grande lavoro della Polizia Municipale – ha chiosato Salerno – ha permesso di sventare alcuni furti e ad un arresto proprio in flagranza di reato”.

"Uno sciacallaggio squallido - ha replicato Abbruzzese di Torino Bellissima - che colpisce le fasce più indifese, i nostri bambini. Il tema della sicurezza è sempre più pressante, ora persino nelle scuole, serve un cambio di passo".