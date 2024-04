Nuova Acropoli Torino e la Giornata Mondiale della Terra

Nuova Acropoli Torino invita la comunità alla celebrazione della Giornata Mondiale della Terra con un evento aperto e gratuito che si terrà il 20 Aprile 2024 a Torino in Piazza Arbarello dalle 15 alle 19.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Torino - Settore Torino Spazio Pubblico e con il patrocinio della Circoscrizione 1, si propone come un momento di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, offrendo un'occasione di riflessione sull'impatto delle nostre azioni quotidiane sulla natura, anche all'interno del contesto urbano.

Tra le attività in programma:

Uno stand con giochi e talk per stimolare la conoscenza e il dibattito su tematiche ambientali.

L'abbellimento di un'aiuola, per riconnettersi con il verde in città.

L'evento è pensato per coinvolgere attivamente persone di ogni età nella cura e nel rispetto dell'ambiente. Una giornata all'insegna dell'unità attraverso la diversità, in cui cittadini e istituzioni si uniscono per un obiettivo comune.