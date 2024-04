Delinquere era un affare di famiglia per suocero e generi: scattano le manette per tre rom

L’attività di indagine aveva inizio a decorrere dal mese di dicembre 2023, allorquando gli investigatori, analizzando la dinamica dei numerosi reati predatori commessi in pregiudizio di anziane vittime, isolavano alcuni furti commessi a Torino con il medesimo modus operandi, posti in essere da finti tecnici dei termosifoni che, asserendo di dover effettuare un controllo delle tubature, riuscivano ad accedere all’interno delle abitazioni delle vittime e a depredarle dei loro averi.

Analizzando i fatti in contestazione, era possibile individuare l’autovettura c.d. “da lavoro” in uso alla compagine investigata, permettendo di identificare compiutamente i sodali del gruppo e di raccogliere nei loro confronti gravi indizi di colpevolezza relativamente ai succitati reati, commessi a Torino ed in provincia, nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2023 ed il 22 febbraio 2024; il valore dei beni sottratti in tali circostanze veniva quantificato dalle parti lese in circa 200.000 euro, tra denaro e monili, molti di questi costituenti il ricordo di una vita ed aventi anche un rilevante valore affettivo.

Il compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini veniva condiviso dal Tribunale di Torino che, su richiesta della locale Procura della Repubblica, emetteva il provvedimento restrittivo in narrazione.

Il giorno dell’esecuzione di tale provvedimento, i tre soggetti venivano tutti localizzati presso le loro abitazioni e le perquisizioni esperite consentivano il sequestro di materiale utile ai fini investigativi.

Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore degli indagati, sino alla sentenza definitiva.