Confidenza: il film di Daniele Luchetti girato a Torino, in anteprima al Cinema Romano

“Confidenza”, il nuovo film di Daniele Luchetti in sala dal 24 aprile, verrà presentato in anteprima in una serata evento domenica 21 aprile 2024 alle ore 18.15, al Cinema Romano.



Il regista sarà presente in sala al termine della proiezione per un confronto con il pubblico.

Tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone edito da Einaudi e scritto anche dallo stesso Luchetti con Francesco Piccolo, prodotto da Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e in collaborazione con Netflix “Confidenza” è stato realizzato per una settimana a Torino nell’ottobre 2022 con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Le location torinesi

Sono stati coinvolti sul set diversi professionisti piemontesi, tra cui ricordiamo la location manager Giulia Cotugno e la casting director Luana Velliscig. Le location cittadine utilizzate durante le riprese sono state Palazzo Carignano e a Palazzo Saluzzo Paesana per ricreare il Palazzo del Quirinale; la città di Torino è presente nel film anche con la sua Galleria Umberto I e il Caffè Platti di corso Vittorio Emanuele II.

Il film vede protagonisti Elio Germano, Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati e Isabella Ferrari e la presenza del frontman dei Radiohead Thom Yorke per le musiche e i brani originali.



La proiezione evento organizzata da Film Commission Torino Piemonte si terrà alla presenza delle istituzioni e della troupe locale che ha lavorato alla realizzazione del film.

La trama

Di cosa ha più vergogna Pietro, del segreto inconfessabile che racconta a Teresa, la donna che dice di amare, o della sua intera esistenza, costruita per sembrare migliore di quello che è? Tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, Confidenza ci offre il ritratto perfetto del maschio contemporaneo, un uomo in fuga dalle sue debolezze che può soltanto sperare di essere, finalmente, smascherato.

Per info: https://romano.cctorino.18tickets.it/film/21212