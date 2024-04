Fondazione Cirko Vertigo resta nel cda di Fedec: a Paolo Stratta succede Fabio Merante

Laureato in Arti dello Spettacolo e tecniche di Diffusione e comunicazione – Opzione Arti Circensi all’Ecole Supérieure des Arts du Cirque di Bruxelles, Fabio si è specializzato in Insegnamento delle Arti circensi. È infatti uno dei docenti di discipline aeree dell’Accademia Cirko Vertigo e assistente alla direzione pedagogica, che è nelle mani di Silvia Francioni. Fabio ha seguito, rappresentando la Fondazione, gli incontri del progetto RIGGERS, sviluppato dalla FEDEC per soddisfare le esigenze dei rigger nelle scuole professionali di circo, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle misure di sicurezza e creare una comunità internazionale disposta a scambiare competenze, consigli e know-how da trasmettere alle generazioni future.

L’Accademia Cirko Vertigo è la prima in Italia a rilasciare, a partire dal 2022, un diploma di laurea per Artista di circo contemporaneo grazie al lavoro ventennale di Cirko Vertigo. Il percorso, maturato a partire dal Corso di formazione professionale per Artista di circo contemporaneo della Fondazione, diretta da Paolo Stratta e presieduta da Paolo Verri, ha infatti ricevuto, proprio nel ventennale di Cirko Vertigo, l’equipollenza a laurea triennale in DAMS da parte della Commissione interministeriale.