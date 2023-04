Brutale aggressione in corso Bramante 62. Stando alle prime informazioni, un uomo avrebbe preso a martellate un 70enne.

Ancora non si conoscono i motivi del gesto avvenuto per strada in tarda mattinata, verso le 11. L'uomo, soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale al CTO, è in condizioni molto gravi.

Ha riportato un trauma cranio facciale, è stato intubato e a breve entrerà in sala operatoria con i neurochirurghi. La prognosi è riservata.

Sul posto è intervenuta la Polizia.