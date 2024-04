Giornata della Terra: una festa per tutta la famiglia al Museo Lavazza

Domenica 21 aprile, il Museo Lavazza, in collaborazione con la Fondazione Lavazza, di cui quest’anno si celebra il ventennale, in occasione della Giornata della Terra propone una giornata di attività dedicate alle famiglie con bambine e bambini, sui temi della natura e dell'arte, della condivisione e della sostenibilità.

Un'esperienza immersiva per tutte le età Dalle ore 10, la Piazza Verde, il giardino con varietà di fiori e piante, su cui si affaccia Nuvola Lavazza, aperto a tutti, diventa il palcoscenico di laboratori creativi pensati per famiglie e bambini. Attraverso letture e

Alle ore 15, i giovani esploratori della natura saranno coinvolti in un laboratorio artistico dedicato alla creazione di un bosco tattile, un'opera che rimarrà in esposizione nell'area verde del Museo per sensibilizzare sulla cura dell'ambiente.

Degustazioni per grandi e piccini Alla fine di ogni laboratorio, i partecipanti potranno deliziarsi con una golosa esperienza di degustazione curata dai coffelier del Museo Lavazza. I piccoli visitatori e visitatrici dovranno sempre essere accompagnati da un adulto durante l'intera giornata, poiché le attività sono pensate per coinvolgere l'intera famiglia.

Per chi desidera approfondire la propria esperienza al Museo Lavazza, è possibile prenotarsi all'evento e accedere al Museo con un biglietto open, utilizzabile il giorno stesso o in una delle prossime aperture. Il Gruppo Lavazza, in occasione del Mese della Terra e grazie alla partnership con Tree Nation, ha piantato 10.000 alberi all’interno del progetto “Eden Reforestation Projects” in Kenya. Questi alberi faranno