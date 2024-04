Salta la data torinese del Tour di Baby Gang: si recupererà il 21 dicembre

Viste le recenti restrizioni imposte all'artista, e nella prospettiva di un rapido superamento delle stesse, il tour è posticipato a dicembre 2024.

La nuova data torinese, che sostituisce quella del 30 aprile, sarà sabato 21 dicembre sempre all'Inalpi Arena.

I biglietti per le nuove date sono in vendita su Ticketone e Ticketmaster. I biglietti già acquistati restano validi per accedere all’evento nella nuova data. Per chi non potesse partecipare all’evento nella nuova data sarà possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto, al netto delle commissioni di servizio, a partire da oggi 16 aprile ed entro e non oltre il 17 maggio.