Accademia: la rivoluzione della pausa caffè ha aperto a Ciriè

Un luogo di relax dove degustare prodotti eccellenti e vivere esperienze straordinarie e di grande formazione sul caffè e su prodotti di alta qualità, autentica espressione del nostro territorio. L’offerta è focalizzata sui migliori marchi di caffè presenti in Italia, ma il vero fiore all’occhiello è rappresentato dagli Specialty Coffees by Pagliero roasted in Barolo: l’eccellenza del caffè. La definizione di Specialty Coffee è infatti concessa unicamente al caffè che ottiene un punteggio di 80 punti o superiore sulla scala di 100 punti utilizzata nel modulo di cupping della Specialty Coffee Association. Gli Specialty Coffees by Pagliero sono quindi mono origine Brasile o Perù di qualità Arabica 100%. I chicchi vengono coltivati in regioni specifiche con climi, altitudini e condizioni del suolo ideali, sovente caratterizzate da microclimi che contribuiscono a conferire loro sentori unici.

Da ACCADEMIA sarà possibile gustare un caffè preparato, da personale altamente specializzato, con tre diversi strumenti: - MACCHINA CON CIALDE- in cui il cliente potrà degustare il suo espresso preferito con scelta del marchio in cialda in carta sostenibile. - ESPRESSO SPECIALTY CON MACCHINA “SAN REMO” MONOGRUPPO - in cui lo Specialty Coffee (Mono origine Brasile o Perù) sarà macinato al momento, pesato con grammatura precisa e giusta pressatura, garantendo un’esperienza unica e coinvolgente. - MACCHINA PER CAFFE’ METODO FILTRO: l’interprete è sempre lo Specialty Coffee inserito, con giusta macinatura e dosatura, nel filtro, in modo che il passaggio lento dell’acqua possa raccogliere tutte le sue note e sprigionare, al momento della degustazione, le straordinarie caratteristiche.

ACCADEMIA ha un approccio internazionale, ispirato alle micro roastery danesi e spagnole, veri e propri luoghi di relax, di socializzazione e di cultura del caffè, dove sarà possibile dedicare del “tempo di qualità" a sé stessi e agli amici, oltre ad approfondire la conoscenza del mondo del caffè e affinare il palato con nuovi e interessanti approcci. Ma non solo: con orario di apertura dalle 7,30 alle 19,30, sarà anche il punto di riferimento dalla prima colazione all’aperitivo, con selezionati prodotti di alta qualità, dalle torte e muffin a un’ampia proposta bakery, con un’originale pausa pranzo, mentre per un “goloso momento gelato”, ACCADEMIA ha scelto il maestro gelatiere Alberto Marchetti con una selezione dei suoi inconfondibili gelati.

ACCADEMIA sarà quindi un’esperienza vivibile e godibile in ogni momento della giornata, che nasce dall’esperienza di TUTTOCAPSULE - prima catena retail italiana dedicata al mondo del caffè – che porta la sua esperienza pluriennale in questo nuovo progetto.

“In Italia manca purtroppo una vera formazione sul caffè – afferma Vincenzo Pagliero CEO di Tuttocapsule – Siamo grandi bevitori, ma non abbiamo consapevolezza delle miscele che ci vengono proposte quotidianamente. In ACCADEMIA, i clienti che lo vorranno, potranno confrontarsi con noi per avere qualche informazione in più sul caffè. L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza di consumo”

ACCADEMIA sarà inoltre location di interessanti incontri organizzati in collaborazione con la F.I.S.A.R (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), per scoprire e approfondire un mondo sempre pieno di sorprese come quello del vino.