Reale Mutua, numeri in grande crescita nel 2023: salgono utile e raccolta premi

L’Assemblea dei Delegati di Reale Mutua si è riunita nella sede della Compagnia per l’approvazione del Bilancio di Esercizio e per esaminare i risultati del Bilancio Consolidato Integrato alla data del 31 dicembre 2023.

Il Gruppo, presieduto dal 2018 da Luigi Lana e guidato dal 2015 dal Group General Manager Luca Filippone, chiude il 2023 registrando ottime performance finanziarie, con risultati che hanno permesso al Gruppo di definire interventi importanti a favore dei propri stakeholder.





Il 2023 chiude con:

• Utile di consolidato a 156,9 milioni di Euro (+27% rispetto a fine 2022)

• Indice di solvibilità di Reale Group a 315% (244,2% nel 2022)

• Raccolta premi di Reale Group in forte crescita (+7,4%) rispetto a fine 2022

• Patrimonio netto di Reale Group a 3,4 miliardi di Euro contro i 3,2 miliardi di fine 2022

• 22 Milioni di Euro di vantaggi mutualistici distribuiti ai Soci/Assicurati di Reale Mutua

• Intervento retributivo una tantum di minimo 2.000 Euro per ogni dipendente del Gruppo Italia

• Stanziamento straordinario di 4 milioni di Euro a favore degli agenti in supporto all’intensa attività legata agli aggiornamenti di portafoglio a causa del cambiamento climatico.

“Un 2023 davvero soddisfacente che riflette l'impegno e la professionalità di tutte le nostre Persone, Dipendenti, Agenti, Stakeholder tutti, senza la dedizione dei quali non avremmo potuto raggiungere questi risultati – Ha dichiarato Luca Filippone, Reale Group General Manager – “Nonostante un anno caratterizzato da eventi naturali senza precedenti e da un contesto macroeconomico molto complesso, il Gruppo cresce, si espande all’internazionale, conferma le proprie ambizioni di diversificazione geografica e nei servizi, mantiene gli impegni di Società Benefit e investe nel rafforzamento della relazione con tutti i suoi stakeholder continuando a creare e condividere il valore generato, in linea con i valori mutualistici che lo contraddistinguono da 196 anni”.

REALE GROUP

Il risultato consolidato di Reale Group si conferma positivo e in crescita del 27%, raggiungendo 156,9 milioni di Euro.

Il dinamismo del Gruppo si evidenzia in una sostenuta crescita dei premi complessivi, in aumento del 7,4%, con una raccolta premi complessiva di 5,8 miliardi di Euro.

La crescita è significativa sia nella gestione Danni (+6.9%) sia nella gestione Vita (+8,2%) e diffusa in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera: Italia (7,1%), Spagna (7,1%) e Cile (+17,0%).

La redditività della gestione assicurativa Danni di Gruppo esprime, nell’esercizio 2023, un combined ratio operativo pari a 99,2%, in peggioramento di 3,2 punti percentuali rispetto allo stesso dato del 2022 (96%), principalmente attribuibile all’impatto degli eventi atmosferici e delle catastrofi naturali che hanno flagellato l’Italia nel 2023 con straordinaria frequenza e intensità .

In forte incremento i redditi netti degli investimenti nel settore Danni (da 10,1 a 115,2 milioni di Euro), per l’effetto congiunto dell’aumento dei tassi di interesse nel 2022/2023 e della duration corta degli attivi Danni del Gruppo che ha rapidamente consentito di beneficiarne.

La redditività del business Vita, espressa dal risultato tecnico Vita sulle masse gestite, si consolida positivamente allo 0,87% (0,85% nel 2022).

Importanti i contributi al risultato di Gruppo di Reale Immobili e di Blue Assistance. Quest’ultima ha contribuito con una plusvalenza di 39,9 Milioni di Euro, realizzata per effetto del conferimento di ramo d’azienda alla Società “In Salute Servizi”, a seguito dell’accordo di joint venture con Intesa Sanpaolo.

L'indice di solvibilità del Gruppo cresce ulteriormente e si consolida ai più alti livelli del mercato europeo, attestandosi al 315% (contro il 244% nel 2022), anche grazie all’approvazione del modello interno Vita da parte di IVASS.

Il patrimonio netto cresce ulteriormente a 3,4 miliardi di Euro, dai 3,2 del 2022.

Con un rating A- e un outlook che aumenta da stabile a positivo, sia per la Capogruppo Reale Mutua sia per la controllata spagnola Reale Seguros, anche Fitch conferma la forte solidità finanziaria del Gruppo.

Reale Group ha inoltre intrapreso nel corso del 2023 varie iniziative, importanti per consolidare la sua strategia di futuro:

• la costituzione di Reale International, la holding nella quale confluiranno le società assicurative estere del Gruppo, per sostenere sempre di più la crescita internazionale del Gruppo

• il perfezionamento dell’acquisizione della compagnia assicurativa greca Ydrogios

• la già citata nascita del TPA Salute “In Salute Servizi”, in joint venture con il Gruppo Intesa Sanpaolo

• la creazione della società Blue Health Center, centro medico erogatore di servizi digitali salute, per l’ulteriore rafforzamento del Gruppo nel mondo welfare

• una nuova organizzazione manageriale di Gruppo, con la costituzione del ruolo di Direttore Generale di Gruppo e la creazione di un Group Management Committee e di un nuovo Regolamento.

REALE MUTUA

Reale Mutua consegue, secondo quanto previsto dai principi contabili nazionali italiani, un utile di esercizio di 12,4 milioni di Euro (il risultato tradotto in base ai principi contabili internazionali risulterebbe pari a 61 milioni di euro).

Forte crescita per i premi complessivi, in aumento del 10,7% rispetto al 2022, con una raccolta premi che raggiunge i 2,8 miliardi di Euro, in incremento sia nella gestione Danni (+6,8%) sia nella gestione Vita (+18,8%).

La gestione Danni presenta una redditività tecnica operativa caratterizzata da un aumento del combined ratio operativo che si attesta al 106,7% (103,6% nel 2022), ascrivibile principalmente al comparto Non Auto, sul quale hanno inciso in maniera significativa gli eventi atmosferici avvenuti negli scorsi mesi di maggio, luglio e novembre.

Il risultato del conto tecnico dei rami Vita è positivo per 17,5 milioni di Euro a fronte di un risultato negativo per 87,4 milioni di Euro nel 2022, esercizio significativamente influenzato dagli effetti avversi del rapido aumento dei tassi di interesse.

L’indice di solvibilità della Capogruppo cresce ulteriormente attestandosi al 394% (contro il 369,6% nel 2022). Il Patrimonio Netto, di oltre 2,4 miliardi di Euro, conferma la grande solidità di Reale Mutua.

“Reale Group conferma, ancora una volta, la sua resilienza, operando con successo anche in situazioni complesse, continuando a garantire ai suoi Soci/Assicurati, Clienti e Stakeholder tutti, solidità e trasparenza, generando e redistribuendo valore. “Taking care of people for a better world, together” è la nostra ragion d’essere, il nostro purpose, un concetto che dà concretezza ai due nostri principi fondanti: mutualità e sostenibilità.”– Ha dichiarato Luigi Lana, Presidente di Reale Mutua – “Un sentito grazie al Consiglio di Amministrazione uscente, con la certezza che, la compagine consiliare appena eletta, continuerà a garantire la solidità, la responsabilità e l’autonomia che da sempre contraddistinguono il Gruppo, fornendo al contempo nuova energia per affrontare le complessità del contesto del mercato attraverso competenze diversificate e sempre attuali, investendo sempre di più sulle nostre Persone e sviluppando innovazione per mantenerci fra i leader del settore assicurativo.”

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua è così composto:

• Luigi Lana (Presidente)

• Massimo Arlotta Tarino

• David Avino

• Maurizio Baudi di Selve

• Graciana Diez

• Giovanni Facchinetti Pulazzini

• Roberta Gaspari

• Edoardo Greppi

• Elisa Luciano

• Laura Morotti

• Carlo Pavesio

• Vittorio Viora

Particolarmente in virtù della natura mutualistica del Gruppo, la relazione con tutti i suoi stakeholder riveste un ruolo centrale. A questo fine, sono state definite una serie di iniziative volte a sottolineare l’importanza che il Gruppo attribuisce alla soddisfazione e alla fiducia dei propri stakeholder.

DIPENDENTI

In linea con i valori mutualistici che guidano il Gruppo e per fornire rapidamente un supporto economico atto a fronteggiare l’aumento del costo della vita, in accordo con le Rappresentanze Sindacali, è stato disposto un intervento retributivo “una tantum” di minimo 2.000 Euro, di cui 1.200 Euro in credito welfare e 800 Euro in busta paga, a favore di ciascuno dei circa 2.600 dipendenti del Gruppo Italia.

Nel 2023, inoltre, Reale Group in Italia ha ottenuto per il quarto anno consecutivo la certificazione “Great Place to Work”. L’indagine misura il clima aziendale, è rivolta a tutti i dipendenti del Gruppo e valuta la soddisfazione di chi lavora per Reale Group, a qualsiasi livello. Analoga certificazione è stata ottenuta anche dalle controllate in Spagna e Cile.

L’indagine rileva che il 76% dei dipendenti hanno dichiarato che Reale Group è “un eccellente posto in cui lavorare”, un risultato che conferma quello degli anni precedenti e testimonia il grande senso di appartenenza e orgoglio di far parte di una squadra come Reale Group.

SOCI-ASSICURATI

Grazie al buon andamento del Comparto Vita, che ha maturato la possibilità di corrispondere i ristorni, saranno corrisposti 12,5 milioni di Euro a favore di 133.803 Soci, che sommati ai 9,8 milioni di Euro di benefici di mutualità, già deliberati dall’Assemblea di dicembre 2023, portano i vantaggi mutualistici riconosciuti nel corso del 2024 a oltre 22 milioni di Euro (76,4 milioni di Euro negli ultimi 5 anni).

La soddisfazione dei Soci/Assicurati è stata rilevata, per il quinto anno consecutivo, dal Net Promoter Score (NPS) e si consolida ad uno score superiore al 50, considerato come eccellente.

AGENTI

Anche per gli Agenti, stakeholder fondamentali per Reale Mutua, è stato deciso uno stanziamento straordinario di circa 4 milioni di Euro per sostenere e supportare un periodo di attività particolarmente intensa per la rete agenziale, specialmente in merito agli aggiornamenti del portafoglio, a seguito delle evoluzioni legate al cambiamento climatico.

COMUNITA’ E TERRITORI

Per il secondo anno consecutivo, Reale Mutua ha presentato la Relazione d’Impatto, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla qualifica di Società Benefit, ottenuta nell’esercizio 2022. Attraverso il sistema di valutazione e misurazione dell’impatto, si rileva il mantenimento degli impegni definiti nelle finalità di beneficio comune che hanno permesso alla Compagnia di generare intenzionalmente effetti positivi su persone, comunità e ambiente. Le buone performance sono altresì percepite dall’opinione pubblica, come rileva l’indice reputazionale di Rep Trak, che colloca Reale Group a ridosso della fascia “forte”, con un indice di CITIZENSHIP pari a 68,8.

Nel 2023 Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, ha sostenuto 80 progetti in Italia, Spagna e Cile a favore di circa 500.000 beneficiari diretti e indiretti, con erogazioni complessive di oltre 1,5 milioni di Euro. Le aree di intervento, in linea con gli Obiettivi 2030 di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, sono principalmente tre: salute e welfare, inclusione e sviluppo socio-economico, città e comunità sostenibili.

Infine, nel marzo 2023, a riprova del proprio impegno per una sostenibilità autentica e integrata, Reale Group ha aderito ai Principi delle Nazioni Unite per una Assicurazione sostenibile (Principles for Sustainable Insurance-PSI).