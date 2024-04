L'alta quota stimola la voglia di leggere: a Bardonecchia arrivano i sette giorni di festa del libro

Martedì 23 aprile sarà la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Su ispirazione della grande festa di Sant Jordi, che si celebra per l’occasione in Spagna, Bardonecchia con la Biblioteca Comunale hanno promosso la prima edizione del “ Festival del Libro e delle Rose ”, una settimana di eventi, dal 20 al 27 aprile, i cui protagonisti assoluti saranno appunto i libri e la lettura.

Si comincia sabato 20 aprile, alle 17,30, in Biblioteca, con l’appuntamento “Storie vere delle Alte Valli” insieme allo scrittore ed artista francese Francois Beaune. Domenica 21 aprile saranno, invece, inaugurati i nuovi punti di bookcrossing di Bardonecchia, realizzati dalla Scuola di Intaglio del Melezet e posizionati in diversi punti della cittadina. Un’inaugurazione animata dalle letture del Gruppo Teatro Insieme di Susa e Silenzioinsala Teatro.

Nel pomeriggio di martedì è in programma l’incontro con Giuliana Cerrato, ex direttrice della Biblioteca di Moncalieri ed autrice. Si parlerà naturalmente di libri con uno sguardo al sistema biliotecario.

Giovedì 25 aprile Laboratorio di letture in Biblioteca, mentre il 26 aprile Caccia al tesoro per adulti e bambini con partenza dal Palazzo delle Feste, Via Medail ed arrivo in Biblioteca. Infine, il 26 aprile Mercatino del Libro usato, organizzato dalla Cooperativa Culturalpe e dalla Biblioteca. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di libri nuovi per la Biblioteca di Bardonecchia.