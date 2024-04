Domenica a Torino visite gratuite con i Lions Day nel campus medico di via Roma

Domenica a Torino visite mediche gratuite in occasione dei Lions Day. Il 21 aprile il Distretto Lions 108Ia1e il Distretto Leo 108Ia1 organizzeranno un vero e proprio campus medico per effettuare screening gratis in via Roma, nel tratto compreso tra piazza San Carlo e via Bertola.

Gli esami gratis

Qui, dalle 10 alle 17, verranno allestite dieci pagode chiuse dove potranno essere fatti esami con presenza di medici e volontari Lions. Tra le visite - della durata circa di dieci minuti - che potranno essere fatte ci sono: prevenzione cardiovascolare e di malattie connesse al diabete; ecocolordoppler carotideo; esame osteoporosi; prevenzione odontoiatrica, oculistica e di rischi legati all'udito; psicologo.

Ecografia vascolare

Uno degli esami più richiesti delle passate edizioni è stato l'ecocolordoppler carotideo. "Si tratta - ha spiegato Salvatore Piazza, chirurgo vascolare all'ospedale Mauriziano e coordinatore area salute Lions - di una ecografia vascolare alla carotide, per vedere se nelle arterie ci sono placche".

Dai 60 anni in su è considerato un accertamento piuttosto comune, soprattutto per chi presenta dei fattori di rischio (fumatore iperteso, diabetico, sovrappeso), perché permette di capire in che condizione si trovano le altre arterie presenti nel corpo.

Una visita che domenica potrà essere fatta gratuitamente, semplicemente mettendosi in coda in via Roma, senza dover aspettare un appuntamento mesi dopo con le liste d'attesa. I Lions Day di Torino vedranno all'opera 60 volontari della Protezione Civile impegnati per la logistica ed allestimento delle strutture, a cui se ne aggiungeranno 16 del personale sanitario per le visite.

I commenti

"Fare prevenzione - ha commentato la vicesindaca Michela Favaro - è importante per i singoli cittadini, ma non solo: permette al sistema sanitario di essere alleggerito e fare cultura per uno stile di vita più sano".

"Torino il 21 aprile si colorerà del giallo dei giubbini Lions con alcuni service molto significativi per il territorio, dimostrando l’importanza delle azioni e della solidarietà senza confini”, ha sottolineato il governatore del Distretto 108Ia1, Michele Giannone.