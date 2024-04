Emn2024, Torino al centro della ricerca europea contro il mieloma multiplo. Un aiuto può arrivare dall'intelligenza artificiale

Da domani, giovedì 18, a sabato 20 aprile 2024 torna in Italia, al Centro Congressi del Lingotto di Torino, il Convegno internazionale dell’European Myeloma Network, la rete di eccellenza a livello europeo impegnata nella ricerca e studio delle terapie per le neoplasie del sangue e il Mieloma Multiplo. Il capoluogo piemontese, che nel 2018 aveva già ospitato la prima edizione del congresso, si conferma il centro nevralgico della ricerca scientifica e degli ultimi sviluppi sui trattamenti più innovativi per i pazienti affetti da mieloma.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Torino esperti da tutto il mondo per un confronto sulle ultime frontiere della ricerca che vedono EMN in prima linea”, commenta il professor Mario Boccadoro, ematologo, presidente di EMN Trial Office e vice presidente EMN. “Per i nostri studi e ricerche accademiche, sono indispensabili grandi numeri, come per i vaccini, e figure professionali molto specializzate ad esempio i data manager, in grado di gestire l’elevata mole di dati necessaria nel nostro ambito”.

Novità di quest’anno sarà una sessione dedicata agli studi clinici in corso che possono potenzialmente cambiare la pratica clinica nel mieloma, in programma venerdì 19 aprile dalle 12.15 alle 13.15, con dibattiti e confronti tra esperti ematologi e commentatori selezionati.

Altra sessione di particolare rilevanza e attualità, nonché di grande interazione, sarà quella di sabato 20 aprile dalle 9.30 alle 10.30, dedicata alle innovazioni, intelligenza artificiale, modelli CAR-T e accesso all’immunoterapia in real life.

In linea con le due sessioni precedenti, sempre sabato 19 aprile, dalle 12.40 alle 13.20, un team di esperti discuterà con l’audience delle prospettive future e di quali studi siano effettivamente necessari per cambiare e migliorare il trattamento del mieloma.

L’incontro, giunto alla sua quinta edizione, è organizzato dal network EMN con il supporto di EMN Trial Office, braccio operativo italiano con sede a Torino all’interno del Centro Interdipartimentale di Biotecnologie Molecolari - MBC, e in collaborazione con ER Congressi. Un’opportunità unica per tutti coloro che lavorano nel campo della lotta alle neoplasie del sangue e un evento altamente formativo e di confronto, in particolare per i giovani ricercatori, ma anche per infermieri, Data Manager e team di studi e ricerche. Tra i focus più attesi l'applicazione dell'Intelligenza artificiale in ambito di ricerca medico-scientifica.

Coordinatori del programma scientifico sono il Professor Pieter Sonneveld, la Professoressa Sonja Zweegman e il Professore Niels van de Donk, in rappresentanza del gruppo olandese; mentre la parte italiana, che si occupa anche dell’organizzazione del congresso torinese, sarà composta dal Professore Mario Boccadoro, dalla Professoressa Francesca Gay e dal Dottor Roberto Mina.





Dodici sono i paesi europei inclusi nel board EMN: Austria con il Prof. Heinz Ludwig, Francia con il Prof. Philippe Moreau, Germania con il Prof. Hermann Einsele, Grecia con il Prof. Meletios Athanasios Dimopoulos, Italia con il Vicepresidente EMN Prof. Mario Boccadoro, Norvegia con il Prof. Fredrik Schjesvold, Olanda, con il Presidente EMN Prof. Pieter Sonneveld, Repubblica Ceca con il Prof. Roman Hajek, Spagna con il Prof. Jesus Fernando San-Miguele, Svizzera, con il Prof. Christoph Driessen, Turchia con la Prof.ssa Meral Beksac e UK con il Prof. Gordon Cook. Ancora più numerosi (da tutta Europa, Stati Uniti, Canada e Australia) sono i paesi di provenienza dei vari relatori e moderatori.