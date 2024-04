I "furbetti" dei rifiuti sono caduti nella rete: ora, alle porte di Torino, ci sono 800 tonnellate di pneumatici da smaltire

Gli pneumatici smaltiti sono infatti la "prova" di un tentativo di importare in maniera illecita materiale di questo genere da parte di una società che si trova in provincia di Torino e che ha alcuni cittadini rumeni come legali rappresentanti.

Le forze dell'ordine hanno però intercettato la partita di pneumatici (in collaborazione con la Svizzera) che erano stati falsamente dichiarati in dogana come "usati". In realtà, si trattava di veri e propri rifiuti da smaltire.