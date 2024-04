Il villaggio della polizia ospitato al Punto 13 di via Farinelli

Grazie al coinvolgimento della Polizia di Stato, il Punto 13 di via Farinelli ha ospitato oggi, venerdì 19 aprile, il villaggio della polizia, con una serie di iniziative mirate a sensibilizzare la comunità sui ruoli e l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine. Durante la mattinata, gli studenti delle scuole e i cittadini che hanno preso parte agli eventi, hanno avuto la possibilità di partecipare a varie attività educative e ricreative, progettate appositamente per trasmettere concetti fondamentali di rispetto delle norme e di responsabilità civica.

Attraverso la presenza di unità cinofila, artificieri, tiratori scelti e pattuglie a cavallo, distribuite in appositi stand, i partecipanti hanno potuto comprendere da vicino il ruolo essenziale della polizia di stato sul territorio e il contributo quotidiano fornito alla sicurezza e al benessere della comunità. Questa iniziativa si inserisce nelle iniziative aggregative e rigenerative che AIEF realizza presso gli spazi del Punto 13, a Mirafiori Sud.