Blocco 181: terminano le riprese della seconda stagione a Torino

Dopo 32 settimane di lavorazione, si sono chiuse le riprese della seconda stagione di “Blocco 181”, la prima in-house production Sky Studios per l’Italia prodotta da Sky Studios, TapelessFilm e Red Joint Film, con il contributo del POR FESR Piemonte 2014‐2020 ‐ Azione III.3c.1.2 ‐ bando “Piemonte Film TV Fund”, il Patrocinio della Città di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

La storia ambientata tra le comunità multietniche delle periferie di Milano è stata realizzata a Torino, coinvolgendo più di cento location tra riprese in esterna ed interni: Le Roi Music Hall, storica sala da ballo progettata da Carlo Mollino, e diverse vie del quartiere Crocetta, teatro di rocamboleschi inseguimenti.

Numerose le maestranze torinesi e piemontesi impegnate nella realizzazione dei nuovi otto episodi: tra questi, l’organizzatore generale Andrea Tavani, il direttore di produzione Danilo Goglio, il location manager Federico Fusco, la Casting Director Luana Velliscig per ruoli minori e comparse.



La trama



Il Blocco è cambiato: gli scontri tra bande hanno lasciato da un lato Bea (Laura Osma), divisa tra il suo ruolo di Segundera e la speranza di una vita normale, dall’altro Mahdi (Andrea Dodero), che cerca in ogni modo di coprire il vuoto lasciato da Rizzo. Il ritorno in città di Ludo (Alessandro Piavani), ferito e perso dopo un evento di cui si addossa le colpe, porta il trio a dover fare i conti con quel legame che ognuno, a modo suo, cerca di negare. Ma insieme sono più forti: così tra vecchi amici e nemici, la pressione delle aspettative e una vita che sembra giocare con loro come fossero pedine, Bea, Ludo e Mahdi si uniscono di nuovo in un’avventura senza esclusione di colpi.