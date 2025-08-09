Capitale Italiana del Libro 2026: nominata la giuria, in corsa 11 città

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, come riporta l'Ansa, ha firmato il decreto di nomina dei componenti della giuria per il conferimento del titolo di Capitale italiana del libro per l'anno 2026.

La Giuria è composta da Adriano Monti Buzzetti Colella in qualità di presidente, Fulvia Toscano, Flavia Maraston, Ugo Berti Arnoaldi Veli e Carlo Puca. I giurati - spiega una nota del Mic - saranno ora chiamati a valutare i progetti presentati al Dipartimento per le attività culturali dagli 11 Comuni che si sono candidati entro i termini previsti dal bando: - Avezzano (Aq): "Avezzano città del libro" - Belvedere Marittimo (Cs): "Lettura senza confini. Nuove voci, futuro digitale e comunità" - Carmagnola (To): "Identità, libri e territorio" - Nardò (LE): "Nardò Capitale della Lettura Rigenerativa: Territori, Comunità, Futuro" - Perugia: "Gocce. L'acqua si fa voce" - Pianezza (To): "Pianezza, un libro aperto. Legami di cuore, storie che uniscono comunità" - Pistoia: "Pistoia: l'avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro" - San Benedetto del Tronto (AP): "Libro dAmare: il mare come pagine infinite" - Soncino (CR): "Ponti di carta. Lettura senza barriere a Soncino" - Squillace (CZ): "Vivarium delle parole" - Tito (PZ): "Una lettura che rigenera. Tito 2026, tra identità, diversità, comunità e futuro".

Il Dipartimento per le attività culturali con una segreteria tecnica sosterrà la giuria esaminatrice nell'individuare fino a 10 progetti finalisti. I convocati parteciperanno a un'audizione per la presentazione pubblica e l'approfondimento del progetto, ai fini della valutazione finale.

Entro il 15 ottobre la giuria sottoporrà al ministro il progetto del Comune ritenuto più idoneo al conferimento del titolo di Capitale italiana del libro 2026. Al Comune vincitore verrà assegnato un contributo di 500mila euro da parte del Mic.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento nelle precedenti edizioni sono state: Chiari (2020), Vibo Valentia (2021), Ivrea (2022), Genova (2023), Taurianova (2024), mentre la Capitale del Libro di quest'anno è Subiaco. Maggiori informazioni sul sito ufficiale https://capitaledellibro.cultura.gov.it/.