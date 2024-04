Nuova designazione in Fondazione Compagnia di San Paolo

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 16, del 19 aprile 2024, è stato pubblicato il bando per la presentazione delle candidature per nominare un componente nel Consiglio Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il nuovo componente andrà in sostituzione di Carlo Picco, nominato nel Comitato di Gestione della Fondazione.

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 6 maggio.

Le istanze devono essere sottoscritte e presentate all’indirizzo Pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, con la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

Il testo dei bandi, i moduli per la presentazione delle candidature e tutte le informazioni utili sono a disposizione al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Commissioni consiliari - Ufficio Nomine, a Torino in via Alfieri 15, numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199; e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it