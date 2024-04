"Uno vale uno" e menù vegano, il M5S apre la sua festa. Sulle inchieste del Pd: "Chi fa politica deve essere specchiato"

Il vento - più invernale, che primaverile - gonfia le bandiere del M5S nel parco De Gasperi di Settimo Torinese, dove da oggi a domenica si svolgerà il Movifest. Appesi sulla sbarra della recinzione esterna i volantini che annunciano la presenza del Presidente Giuseppe Conte, che sarà qui domani mattina dalle 11.

"Uno vale uno"

Intanto questo pomeriggio ha iniziato a ritrovarsi il popolo pentastellato e si respira un'aria di festa. Una mamma sfila con un costume da leone e una bandiera del M5S per animare i bambini. Un'attivista indossa una maglietta con lo slogan "Uno vale uno", urlato e cantato anni fa a squarcia gola da Beppe Grillo dai palchi di tutta Italia.

Menù vegano

Era da prima del Covid che il Movimento non organizzava un raduno collettivo. "Le sensazioni - spiega Alberto Unia, ex assessore di Appendino e candidato alle Regionali - sono cambiate da allora: avevamo bisogno anche noi di ritrovarci in un momento di festa, non istituzionale".

Ad accogliere i visitatori all'ingresso i gazebo dei gruppi territoriali di Ivrea, Mappano/Leinì/Borgaro. Il manifesto elettorale del candidato sindaco del M5S di Collegno Sergio Papa. Sul fondo invece è stata allestita l'area cibo: accanto alla tradizionale grigliata mista di carne e panino con la salamella, anche un menù vegano. Cous Cous, pasta al pomodoro, ma anche arancini di verdura: anche i dolci offerti sono siciliani (granita e ghiaccioli), segno che in cucina "comanda" un isolano/isolana.

"Chi fa politica deve essere specchiato"

Ad aprire la tre giorni di dibattiti sono Unia, insieme al parlamentare ed ex ministro all'Ambiente Sergio Costa che, nel commentare i guai giudiziari che hanno travolto il Pd a Bari e in Piemonte, chiarisce: "Siamo tutti garantisti". "Bisogna però distinguere - aggiunge - sul garantismo dovuto in quanto cittadini e verso chi fa politica: quest'ultimo deve essere specchiato, al di là di ogni ragionevole dubbio. Essere indagato crea qualche ragionevole dubbio e lo dico da Carabiniere, poi la prova provata di un'eventuale responsabilità è l'elemento giudiziario. Un politico, secondo me, deve però tenere in conto di questa 'immacolata trasparenza' proprio perché rappresenta il popolo" ha concluso.

Rottura Pd/M5S?

A Settimo Pd e M5S sono riusciti a fare l'alleanza a sostegno della candidata Elena Piastra, la sindaca uscente. "Ogni gruppo locale - replica il deputato Antonino Iaria - ha avuto interlocuzioni per le varie alleanze: qua c'è stata la possibilità". L'inchiesta che ha travolto il Partito Democratico Piemonte rischia di avere un riverbero però anche a Settimo: di qui è originaria la consigliera metropolitana Caterina Greco, vicina alla famiglia Gallo. Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare rumors di una possibile rottura dell'accordo giallorosso per le Comunali.

"Ci sono delle interlocuzioni - precisa Iaria - con il PD di Settimo: bisogna chiarire alcuni punti, come fatto negli altri posti. Il Movimento 5 Stelle ha l'asticella alta: ci deve essere molta attenzione anche per le liste che appoggiamo, usiamo la stessa nostra misura".