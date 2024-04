Incendio in via Vanchiglia, il sindacato degli agenti immobiliari si muove per gli sfollati: "Affitti brevi a prezzi scontati"

Anche gli agenti immobiliari si muovono in aiuto dei residenti di via Vanchiglia colpiti dall'incendio

Uno sconto sugli affitti brevi, per aiutare le persone sfollate dagli alloggi di Via Vanchiglia che nei giorni scorsi sono stati divorati dalle fiamme. E' quanto ha cercato di ottenere Fiaip Torino, il sindacato degli agenti immobiliari, che ha chiuso un accordo con Wonderful Italy, società che gestisce questo tipo di locazioni in città.



A muoversi in prima persona è stata la presidente di Fiaip, Claudia Gallipoli, che svolge la sua attività proprio lungo la strada coinvolta dal rogo.

"Lavoro in via Vanchiglia dal 1996 e l'incendio di ieri mi ha molto impressionata - commenta la presidente Fiaip -. Noi amiamo le case e immaginiamo lo shock di chi ora ha perso la propria abitazione e i propri averi e deve organizzarsi per passare la notte".



"Per questa vicinanza, abbiamo pensato, come sindacato, di promuovere uno sconto con la società di gestione di affitti brevi in cui lavora una nostra delegata Lavinia Fanari, al fine di calmierare i prezzi per gli sfollati di via Vanchiglia, sperando che le criticità possano risolversi velocemente", ha concluso.