Giro di vite in Aurora e Vanchiglia: al setaccio Lungo Dora, corso Vercelli, corso Brescia e ponte Carpanini

In particolare, nei pressi del Ponte Carpanini un soggetto di nazionalità marocchina è stato sorpreso mentre cedeva alcuni grammi di hashish, mentre in corso Brescia, all’interno di un bar, 3 clienti di nazionalità straniera sono stati denunciati per violazione della Legge sull’Immigrazione. L’unità cinofila antidroga ha anche trovato alcuni grammi di stupefacente, sequestrato a carico di ignoti.

In un secondo bar di Largo Brescia, poi, sono state trovate carenze igienico-sanitarie nei locali e la mancata esposizione delle tabelle alcolemiche, per un totale di 430 euro di sanzioni amministrative.

Un locale di corso Principe Oddone è stato invece sanzionato, per un totale di 1000 euro, per alcune infrazioni in materia di impatto acustico. Infine, un cittadino italiano è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.