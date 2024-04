Il crypto casino Mega Dice lancia il suo token: $DICE raccoglie 300.000 dollari in un giorno

Acquistare una criptovaluta in prevendita rappresenta sempre una ghiotta opportunità per gli investitori di acquistare un potenziale token di successo a prezzo vantaggioso, prima che venga listato sui mercati. Spesso chi decide di dare fiducia ad un progetto in fase di costruzione, riceve grandi benefici e incentivi. Megadice.com è un nuovo progetto che unisce il mondo del gaming e del gambling con quello delle criptovalute. Con una vasta selezione che vanta oltre 4500 giochi che vanno dalle slot alle esperienze di casinò dal vivo premium e agli spettacoli di gioco coinvolgenti, Megadice.com abbraccia una clientela eterogenea e introduce il meccanismo di ricompense per gli utilizzatori del token $DICE. È possibile scommettere su oltre 60 sport beneficiando di quote leader di mercato che migliorano l’hype di ogni partita.

Ma anche gli utenti di trading di criptovalute possono guadagnare ricompense in $DICE mentre fanno trading con una leva fino a 1000x. Attraverso l'integrazione del token $DICE, viene introdotto un ecosistema unico in cui i giocatori possono godere di vantaggi esclusivi, tra cui la condivisione delle entrate e ricompense migliorate. Nell'ultimo decennio, il gioco online è passato da un'industria fiorente a una potenza globale, con un giro d’affari di miliardi di dollari. Soprattutto dopo il Covid i siti di gioco online hanno avuto un’impennata e uno sviluppo senza precedenti. L’innovazione tecnologica ha potenziato l’esperienza dei casinò online, rendendoli virali e, in alcuni casi, superando i casinò fisici tradizionali. Evoluzione tecnologica, Convenienza e Innovazione sono i punti cardine che determinano questo successo dei casinò online.

MegaDice.com si distingue combinando il brivido del gioco con i vantaggi dell'innovazione della criptovaluta, garantendo un'esperienza gratificante per tutti i suoi utenti. Il progetto degli sviluppatori è rendere $DICE il principale token GameFi su Solana, perfettamente integrato con il casinò Mega Dice. L’obiettivo è fidelizzare la clientela attraverso il coinvolgimento nel progetto, offrendo un’ esperienza di gioco immersiva e un guadagno che va al di là delle classiche scommesse. Alla comunità verrà infatti restituita una quota delle entrate del casinò, attraverso il riacquisto del token $DICE. Sono previsti anche degli AirDrop, per partecipare al quale ci sono diversi percorsi progettati per premiare l'impegno e la fedeltà della community. I partecipanti che mantengono l'attività su megadice.com entro 21 giorni e raggiungono un volume totale di scommesse di $ 5.000 USD possono qualificarsi per l’ airdrop. Inoltre, per coloro che scommettono attivamente su qualsiasi criptovaluta dall'inizio della prevendita al lancio ufficiale del token $DICE, ci sarà un airdrop esclusivo. La campagna di airdrop $DICE avverrà in 4 fasi spiegate di seguito, in totale 15 milioni di token saranno sganciati nel corso della campagna.

Come detto gli obiettivi primari sono la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti. Un altro AirDrop speciale è riservato agli utenti che scelgono di scommettere su token $DICE o $MEGA durante lo stesso periodo di tempo, arricchendo ulteriormente il loro investimento nella comunità.

All’interno dell’interfaccia Megadice.com è possibile giocare utilizzando le principali criptovalute, ma ai clienti che privilegeranno $DICE, verranno riservati notevoli vantaggi, premi per le puntate e altri incentivi solo grazie al possesso del token. $DICE funge da opzione di valuta aggiuntiva per le scommesse. I giocatori guadagnano $DICE mentre partecipano ai giochi, assicurando che siano costantemente ricompensati per la loro fedeltà e impegno. Questa dinamica crea un'esperienza di gioco più coinvolgente e gratificante.

La prevendita sarà aperta fino al raggiungimento dell’hard cap . Il soft cap per la prevendita è di 5 milioni di dollari.

I vantaggi delle piattaforme di gioco online

Se in passato le piattaforme di gioco online hanno peccato in sicurezza delle transazioni, con l’adozione della criptovaluta offre un approccio decentralizzato, trasparente e globale che affronta molti dei problemi inerenti all'industria del gioco online. Innanzitutto garantiscono trasparenza e fiducia grazie alla tecnologia Blockchain, che rende impossibile qualsiasi manomissione. Questo livello di trasparenza affronta le preoccupazioni sull'equità e la fiducia che hanno afflitto le piattaforme tradizionali. Inoltre le criptovalute rispetto ai sistemi finanziari tradizionali sono più veloci ed economiche e hanno una diffusione globale, consentendo l’accesso a investitori provenienti da tutto il mondo e di qualsiasi estrazione sociale. La sicurezza è fondamentale, con misure avanzate di crittografia e privacy che proteggono i dati e i fondi degli utenti. Megadice è progettato per un’interfaccia da mobile in modo da essere usufruibile in ogni luogo e in ogni momento offrendo un’ esperienza di gioco sempre di prim’ordine. Come detto la fidelizzazione è al centro del progetto e attraverso meccanismi di partecipazione diretta e feedback il progetto cerca di creare una comunità solida. La piattaforma di Megadice.com funge da ponte, collegando gli appassionati di casinò tradizionali con il mondo in rapida espansione dei giochi di criptovaluta. Integrandosi direttamente in Telegram, Mega Dice consente agli utenti di accedere al casinò senza scaricare app o software aggiuntivi.

Tokenomics

$DICE si sviluppa sulla blockchain di Solana, che garantisce maggiore velocità e sicurezza nelle transazioni. La fornitura totale del progetto è di 420 milioni di token $DICE. La prevendita ha attualmente superato i 350 mila dollari, con il prezzo del singolo token di $0,069. Alla prevendita sono riservati il 35% della fornitura totale, mentre al pool di liquidità. Il 10% sarà dedicato allo staking e un 30% agli AirDrop e ai casinò . Un altro 20% viene suddiviso tra le partnership e le strategie di marketing. Si tratta di un’ offerta totale fissa di tolen, così va prevenire l’inflazione. L'architettura della piattaforma Mega Dice è meticolosamente realizzata per combinare il meglio dell'interfaccia user-friendly Web & Telegram, la trasparenza della blockchain e la robustezza della moderna infrastruttura cloud. Il suo design dà la priorità all'esperienza dell'utente, alla sicurezza e alla scalabilità, gettando una solida base per una rivoluzionaria esperienza di casinò online.

Roadmap

Sono previste diverse fasi di sviluppo del token nella roadmap. Nella prima saranno lanciati 5 milioni di token agli utenti che scommettono nel casinò per 4 settimane. Nella seconda fase saranno lanciati invece 3 milioni di token agli utenti che scommettono per 6 settimane in una data specifica.

Per consentire l'equità per tutti i giocatori, l'airdrop massimo che un giocatore può ricevere è il 10% dell'importo nella stagione 1 e 2, il 10% da ogni pool su Early Birds, mentre su Foundation non ci sono limiti.

Lo staking è emerso come un modo potente per incentivare la partecipazione e la partecipazione a lungo termine all'interno di un ecosistema di criptovaluta. Per Mega Dice, lo staking di $DICE non solo promuove la stabilità dei token e promuove la fedeltà della comunità, ma consente anche alle parti interessate di guadagnare ricompense passive, amplificando i vantaggi di far parte dell'ecosistema.

Lo staking offre ricompense passive e permette di guadagnare premi sotto forma di token $DICE e SOL (per un pool di 6 mesi).

I premi sono calcolati in base all'importo puntato e alla durata. I premi possono essere richiesti in qualsiasi momento attraverso il sito web e possono essere utilizzati nel casinò, riposti o conservati nel proprio portafoglio. Alla fine del periodo di puntata, i token puntati iniziali più eventuali premi non reclamati sono disponibili per essere rivendicati utilizzando il portafoglio dello staker. Oltre alle ricompense finanziarie immediate, lo staking di $DICE darà anche diritto ai membri ad un accesso esclusivo e in anteprima a nuovi giochi, eventi o promozioni. I titolari selezionati di giocatori $DICE e Mega Dice riceveranno NFT in edizione limitata che daranno accesso a privilegi e premi speciali o possono essere scambiati sul mercato.

Per garantire un lancio equo per Mega Dice, gli acquirenti di prevendita saranno in grado di richiedere i loro token dal sito web contemporaneamente all'elenco DEX.

