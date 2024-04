Grande paura al ritorno dalla gita a Praga: incidente sulla Torino-Milano per un bus di studenti di Chivasso

Un souvenir di certo sgradito, quello che porta a casa con sé una classe dell'istituto tecnico Europa Unita di Chivasso. I ragazzi, infatti, accompagnati da alcuni docenti, erano di ritorno da una gita a Praga quando il loro bus è stato coinvolto in un incidente lungo la Torino-Milano, più o meno nella zona del casello di Carisio, nel Vercellese.



Altre due vetture sono state coinvolte nello scontro, ma per fortuna - a parte un grosso spavento - non si sono registrati feriti o conseguenze gravi. Cure per una delle persone che era a bordo dell'auto. I ragazzi sono rientrati a casa con un altro mezzo.