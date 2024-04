A Torino temperature "invernali": ATC riaccende gli impianti di riscaldamento

Le temperature in picchiata e il clima "invernale" hanno convinto l'ATC di Torino a riaccendere gli impianti di riscaldamento centralizzato, anche se a orario ridotto.

La decisione dell'l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale è stata presa dopo aver appurato, per i prossimi giorni, una significativa diminuzione delle temperature minime rispetto alla media stagionale.

Le ragioni della scelta

Il presidente dell'ente ha spiegato che la decisione si basa sull'esigenza di garantire il benessere e la sicurezza dei residenti, in particolare considerando la vulnerabilità delle persone anziane, che rappresentano circa un quarto degli abitanti delle case popolari. La scelta di riaccendere i riscaldamenti, soltanto per qualche ora al giorno, è stata attentamente ponderata e risponde alla necessità di proteggere la salute dei residenti più esposti agli effetti nocivi del freddo. Il presidente ha aggiunto che il rispetto delle normative e la tutela della salute dei cittadini sono le priorità che guidano ogni nostra azione; l'attivazione fuori dal periodo usualmente consentito si rende necessaria per fronteggiare una particolare situazione meteorologica che potrebbe mettere a rischio la salute di molte persone fragili.

L'accensione degli impianti di riscaldamento, ricorda l'Atc, è regolata da specifiche disposizioni in materia, che stabiliscono che gli impianti termici possano essere attivati solo nei periodi annuali definiti, salvo modifiche autorizzate dal sindaco in risposta a esigenze comprovate. Normalmente, gli impianti termici sul territorio della città di Torino possono operare per un massimo di 14 ore giornaliere tra il 15 ottobre e il 15 aprile, con temperature regolate per non superare i 19°C, più una tolleranza di 2°C. Tuttavia, in considerazione delle particolari circostanze meteorologiche è possibile derogare temporaneamente da queste restrizioni, sulla base dell'articolo 5 del DPR n. 74 del 2013, che permette di adeguare i periodi e le modalità di attivazione degli impianti termici in risposta a situazioni eccezionali.

Termosifoni accesi anche a Moncalieri

Considerate le basse temperature al di sotto della media stagionale e le previsioni meteo dei prossimi giorni, il sindaco Paolo Montagna ha emanato un’ordinanza per l’accensione dei riscaldamenti fino a martedì 30 aprile sul territorio di Moncalieri.