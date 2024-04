Conto alla rovescia per la Grande Partenza del Giro: arrivato a Torino il Trofeo Senza Fine

Cresce l'attesa per la Grande Partenza del Giro d'Italia che il 4 maggio inizierà il suo viaggio lungo il paese da Venaria Reale, proprio come accaduto nel 2011. A tal proposito in Galleria San Federico a Torino, città di arrivo della prima tappa, saranno esposti il Trofeo Senza Fine e uno speciale conto alla rovescia targato Tudor, Official Timekeeper del Giro d'Italia.

All'inaugurazione hanno preso parte Paolo Bellino, Amministratore Delegato di Rcs Sport, Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio e alle Attività Produttive della Regione Piemonte, e Domenico Carretta, Assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo del Comune di Torino.

Il Piemonte ospiterà la Grande Partenza del Giro d'Italia per la quarta volta. I precedenti sono datati 1961, 2011 e 2021. Il 4 maggio, inoltre, la tappa inaugurale omaggerà gli Invincibili del Grande Torino con il passaggio da Superga a 75 anni dalla tragedia che vide l'aereo che trasportava la squadra, di ritorno da una trasferta a Lisbona, schiantarsi contro la collina che sovrasta il capoluogo piemontese.