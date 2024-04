Gribaudo all'Off Topic: "Dopo Regionali un congresso locale per riorganizzare il Pd"

Chiara Gribaudo entra all'Off Topic con sotto il braccio il libro "Giacomo Matteotti" di Federico Fornaro. Dal delitto del segretario del Partito Socialista prendeva le mosse il mancato intervento in tv dello scrittore Antonio Scurati, dedicato al 25 aprile.

I presenti

Ad aspettarla all'incontro "Cambia il Pd, cambia il Piemonte" c'è tutta l'area vicina a lei e Schlein: la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il deputato Mauro Berruto, i candidati all'Europarlamento Davide Matiello (ex referente di Libera) e Antonella Parigi (presidente di "Torino Città per le Donne"), il consigliere regionale uscente Mauro Salizzoni, prima tagliato fuori dalle liste per le Regionali e poi messo capolista.