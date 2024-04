Chi è il Team Zucconelli di Sanpaolo Invest?

Il Team Zucconelli è un Team di Consulenza Finanziaria e Patrimoniale della Divisione Private Advisory della rete Sanpaolo Invest con base a Torino. Il Team è composto da Ivano Zucconelli, Consulente Finanziario e Patrimoniale con esperienza trentennale, e due giovani Consulenti Finanziari con esperienze internazionali: Valeria Giannoli e Andrea Colantonio.

Perché organizzate eventi a tema finanziario e patrimoniale a titolo gratuito?

Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione le nostre competenze e conoscenze per far sì che le persone possano essere più consapevoli delle loro decisioni economico-finanziarie. Inoltre, grazie alla continua interazione che abbiamo con gli investitori, abbiamo raccolto moltissime tematiche che reputiamo poter essere di interesse generale sul mondo della finanza, degli investimenti e della pianificazione finanziaria. Ecco perché dedichiamo degli eventi esclusivi per trattare i temi di più largo interesse per gli investitori e per gli appassionati del mondo della finanza e dei mercati finanziari.

Qual è il vostro prossimo evento?

Il nostro prossimo evento si terrà il 21 maggio alle ore 18:00 presso Sanpaolo Invest in via magenta 19, a

Torino. Questo evento è intitolato: “Finanza Comportamentale: Le Trappole mentali nella Gestione del Patrimonio”. Per iscriversi, basta cliccare al seguente link: https://www.teamzucconelli.it/eventdetails/finanza-comportamentale-le-trappole-mentali-nella-gestione-del-patrimonio. L’evento sarà gratuito e al termine offriremo un piccolo rinfresco ed estrarremo uno o più omaggi per ringraziare i partecipanti.

Cosa vi ha spinti ad organizzare un evento sul tema della finanza comportamentale?

L’esperienza trentennale nel mondo della consulenza finanziaria unita ai numerosi studi scientifici portati avanti negli ultimi anni da parte di accademici, ci ha stimolato alla riflessione e alla constatazione di come la maggior parte degli errori che gli individui commettono negli investimenti hanno radici psicologiche molto salde, che spesso sono causa di comportamenti e decisioni non corretti. All’evento fonderemo le nostre conoscenze con quelle della Dott.ssa Patrizia Marzola, Psicologa e Neuropsicologa del Benessere, per dar voce ad un aspetto ormai fondamentale da considerare in ottica di pianificazione finanziaria e patrimoniale: come la nostra psiche condiziona il nostro approccio agli investimenti, soprattutto sul medio-lungo periodo.

Il mondo finanziario è oggi più complesso che mai e saper domare le nostre emozioni – o per lo meno essere in grado di conoscerle in anticipo per non farci condizionare da esse – può rivelarsi fondamentale per investire con cognizione di causa e raggiungere i nostri obiettivi con serenità.

Non di rado capita che un investitore si faccia prendere dal panico o dall’euforia nei momenti, rispettivamente, di ribasso e di rialzo dei mercati finanziari.

Il Team Zucconelli vuole dare delle linee guida pratiche all’investitore in modo tale che si possano cogliere tutte le opportunità che il percorso di investimento offre, così come si possano affrontare tutti gli imprevisti in un’ottica di ottimizzazione dei risultati.

Pubblichiamo regolarmente articoli sul nostro sito web sui temi finanziari di maggior interesse. Ci si può iscrivere gratuitamente alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato sui nuovi articoli e i nuovi eventi dell’anno!

