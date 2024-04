Intelligenza artificiale, Bernini: "Siamo in dirittura d'arrivo per il centro nazionale a Torino"

Sul centro di Intelligenza Artificiale a Torino “siamo molto avanti, abbiamo collaborazioni con Mef e Mit e noi abbiamo già fatto la nostra parte. Si stanno facendo le nomine e lo statuto è pronto. Siamo in dirittura d’arrivo”. Così il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, a margine della Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli.

“L’intelligenza artificiale non deve essere abbandonata a se stessa ma deve essere funzionale ai nostri bisogni e alle esigenze dell’essere umano e dell’intelligenza biologica”, ha poi osservato il ministro sottolineando che a questo proposito “sono in campo diverse iniziative che riguardano la sicurezza nella ricerca. Abbiamo tanti dati che condividiamo nel mondo, grandi temi sfidanti come i cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche che possono essere affrontati solo insieme. Però ci sono alcuni dati che vanno protetti perché non tutti fanno ricerca in maniera pacifica, qualcuno la fa anche per proprio tornaconto personale”.

“Su questo vogliamo dire la nostra e stiamo creando con i paesi del G7 delle regole per la sicurezza nella ricerca aperta quanto possibile e chiusa quanto necessaria”, ha precisato Bernini.