Scontri alla fiaccolata per il 25 aprile, gli antagonisti respingono le bandiere di Ucraina e Nato: volano schiaffi e spinte

Verso le 19.15 i manifestanti sono arrivati in piazza Arbarello, lo stesso punto di ritrovo per il via della fiaccolata, sventolando bandiere e striscioni in sostegno della Palestina. Dopo pochi istanti, il gruppo in protesta si trovava faccia a faccia con il cordone della polizia, ma fortunatamente dopo qualche istante gli agenti si sono spostati, consentendo di unire il gruppo dell'ANPI e facendolo sfilare in prima fila.

"Il 25 aprile non e una ricorrenza ora e sempre resistenza", questo è il coro con cui è iniziato il corteo. Insieme ai tanti comitati e associazioni presenti si sono unite anche alcune bandiere dell'Ucraina e della Nato.

Al corteo si sono uniti i sindacati, con le bandiere di Cgil, Cisl e Uil. Tra i tanti, colpisce un grande cartello con su scritto: "...Ma sono mille papaveri rossi". Intanto sono numerose le fiamme che si accendono, finalmente anche la banda della polizia municipale, in cima al corteo, ha iniziato a suonare.

Cresce il numero dei partecipanti

Il corteo ha velocemente raggiunto via Cernaia e via Pietro Micca come da programma, aumentano anche il numero dei partecipanti, ora in migliaia tra le vie del centro città. "Bella ciao" è stata cantante più volte nel corso della sfilata, ma continuano anche i cori di protesta: "fuori Israele dal corteo", si sente dagli antagonisti.

La fiaccolata è giunta al punto di arrivo, accompagnata dalla musica della polizia municipale: subito dietro, con la fascia tricolore, sfila il sindaco Stefano Lo Russo e con lui altre autorità locali, presenti anche i consiglieri regionali Gianluca Gavazza e Daniele Valle. Ora è tutto pronto per i discorsi istituzionali dal palco di piazza Castello.

Nuovi momenti di tensione alle 20.30

Nuovi momenti di tensione, poco dopo le 20.30, con il faccia a faccia tra i manifestanti per la Palestina e il cordone della polizia, proprio davanti al palco da cui stanno parlando le autorità.

Tutte le autorità civili e politiche sono salite sul palco, mentre continuano le proteste: "Sembriamo tanti e siamo tanti, oggi ricordiamo partigiani che sono davvero stati lo specchio del Paese - ha dichiarato il presidente del comitato Resistenza e Costituzione Daniele Valle - Tanti giovani che hanno combattuto contro gli invasori per la libertà, ma anche tante donne e staffette combattenti".

Anche il primo di cittadino, nonostante i cori di sottofondo è riuscito a completare il suo discorso: "Il 25 del 1945 la Liberazione arrivava come punto di partenza verso un futuro diverso, il sogno di una democrazia che viviamo ancora oggi - ha dichiarato il sindaco Lo Russo - Va la riconoscenza della nostra città a chi ha saputo lottare in prima linea per affermare i valori del paese in cui viviamo, viva il 25 aprile".

Mentre cala la notte, gli antagonisti continuano a chiedere senza sosta di salire sul palco, intanto stanno sventolando un grosso lenzuolo con la bandiera Palestinese. La tensione cresce ogni minuto, il cordone della polizia è sempre più vicino alla prima linea del corteo e si vedono anche i primi fumogeni.

Nuove proteste, palco occupato

Poco prima delle 21 la cerimonia è ufficialmente terminata, le autorità sono scese dal palco, ma le proteste continuano. I manifestanti sono saliti sul palco vuoto, mentre in piazza ci sono stati numerosi scontri con la polizia. La tensione resta altissima.

Mentre alcuni manifestanti, saliti sul palco, hanno iniziato a blandire la folla, lanciando slogan contro l'imperialismo e a favore 'di tutti gli oppressi del mondo' e della causa palestinese, la situazione progressivamente sta tornando alla calma.

Poco prima delle 21.30, dopo le note dell’Inno alla Gioia e dell’Inno d’Italia, la manifestazione si è poi conclusa senza ulteriori tensioni, con la gente che ha iniziato a lasciare piazza Castello.