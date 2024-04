Nella lavanderia di Mappano dove l’AI viene applicata al tessile: i soci del CDO visitano l’azienda [VIDEO]

Un struttura tra le più performanti a livello europeo che può lavare oltre 50 tonnellate al giorno di biancheria che viene consegnata alla clientela con servizio giornaliero. I soci hanno potuto osservare da vicino l’innovazione tecnologica introdotta dalla LIM con integrazioni già in atto di intelligenza artificiale applicata al tessile.

Su questo tema nel pomeriggio, all’interno dell’azienda di Mappano, si è svolto un convegno introdotto dall’amministratore delegato della LIM Alberto Scarafiotti e dal presidente Cdo Piemonte e vice presidente nazionale Cdo Felice Vai e tenuto da Stefano Borghi, Chief Technology Officer presso la Dilaxia Spa, realtà che si occupa di servizi informatici per aziende e professionisti.

L’occasione è stata utile per presentare Consulenza Sviluppo Impresa, una nuova misura finanziata dalla Regione Piemonte e gestita da Finpiemonte per aiutare le piccole e medie imprese che sono in una situazione di pre-crisi, crisi reversibile o a rischio di difficoltà.