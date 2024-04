Strategia digitale: 3 step per adottarne una efficace nel 2024

Avere una buona presenza digitale è ormai imprescindibile indipendentemente dal settore in cui si opera, dall’essere liberi professionisti o titolari di un’azienda e, nell’ultimo caso, anche dalle sue dimensioni e dal tipo di gestione.

3 consigli per una strategia digitale efficace nel 2024

Ecco qualche consiglio utile, allora, per adottare una strategia digitale efficace nel 2024.

#1 Rivolgersi ad una web agency

Il primo consiglio è quello di rivolgersi a dei professionisti. Quello digitale è infatti un panorama in costante mutamento e, a meno di non avere grande familiarità con la materia o seguirne le evoluzioni per interessi personali, può non risultare semplice stare al passo con tutte le novità introdotte dai motori di ricerca, dalle piattaforme social e dagli altri servizi digitali. Affidarsi a una web agency a Torino, se è questa la zona dove ha sede la propria azienda o si svolge il grosso del proprio lavoro quotidiano, è garanzia di essere seguiti passo passo nello sviluppo della propria strategia digitale da veri professionisti del settore. Octopus Web, per esempio, offre ai propri clienti percorsi personalizzati che partono da una prima consulenza e un preventivo gratuiti e arrivano allo sviluppo e al monitoraggio della digital strategy, oltre va da sé ai più diversi servizi digitali per aziende.

#2 Definire gli obiettivi

Con il supporto della propria agenzia web di fiducia è più facile definire gli obiettivi di breve, medio e lungo termine: uno step fondamentale per assicurarsi una strategia digitale efficace nel 2024. A seconda della storia del proprio business o del proprio progetto e della fase di vita in cui si trova, infatti, la presenza digitale può essere orientata a migliorare la brand awareness, aumentare il traffico verso il sito o gli altri canali digitali, trasformare i contatti in vendite, fidelizzare i clienti o allungarne il ciclo di vita presentando loro nuovi prodotti e servizi aggiuntivi. Per raggiungere ciascuno di questi obiettivi servono azioni specifiche, aspetto di cui il proprio web studio a Torino si occuperà più tardi in fase di implementazione della strategia digitale.

#3 Stabilire tempi e budget

Prima serve stabilire tempi e budget: altro passaggio imprescindibile per garantirsi l’efficacia della propria strategia digitale. Un risultato raggiunto molto tempo dopo aver effettuato l’investimento iniziale, infatti, potrebbe essere un risultato quasi del tutto inutile: si pensi, per semplicità, a un nuovo prodotto che raggiunge visibilità solo molto tempo dopo la fase di lancio sul mercato. Allo stesso modo un risultato raggiunto con costi eccessivi può essere causa di inefficienze per il business. Per questo gli obiettivi di una buona strategia digitale non possono non essere obiettivi definiti in termini temporali e facilmente misurabili in termini finanziari. Compito della web agency è aiutare i propri clienti a fissare questi paletti e a farlo tenendo conto delle esigenze di tutti i reparti, non solo del reparto marketing. Una strategia digitale efficace nel 2024 è, infatti, una strategia coerente innanzitutto con gli obiettivi core del business.

L’importanza del giusto supporto professionale

Come in parte già si accennava, una buona digital agency a Torino può aiutare i propri clienti anche con lo sviluppo della strategia digitale occupandosi nel concreto di realizzare contenuti per i social, newsletter, video pubblicitari, blog post, sponsorizzate e ogni altra attivazione prevista. Soprattutto, però, una buona agenzia digitale supporta i propri clienti nel monitorare, passo passo, i risultati raggiunti ed eventualmente modificarla per assicurarsi che sia davvero la strategia digitale più efficace nel 2024.