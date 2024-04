Torino: all’Osteria Rabezzana, torna l’appuntamento con “I Venerdì del Libro”

La realtà è qualcosa di oggettivo, o esiste soltanto nella mente di ciascuno di noi?

Difficile domanda, tanti filosofi hanno cercato di rispondere. I personaggi “indefiniti e disuguali” dei racconti di Matteo Bottone (Edizioni Tripla EEE), invece, non sempre si pongono questo interrogativo, o almeno non tutti. “Noi siamo quel che siamo stati, soprattutto nei primi anni di vita” osserva Pier Paolo nel racconto Un’altra storia. Senza il passato, non siamo nulla e la realtà è la sua storia con Vera. Ma è una realtà di coppia, non vale per gli altri. E soprattutto vivono in noi il bambino o la bambina che siamo stati. Chissà quale realtà osserva il cagnolino rappresentato nel quadro di Vittore Carpaccio? E qual è stata la realtà di Pico, il pesce rosso? Insomma, ognuno di noi si racconta il suo pezzetto di verità.

Matteo Bottone, nato a Torino nel 1957, per alcuni decenni ha svolto l’attività di docente di Materie Letterarie e Comunicazione Visiva. È autore di diversi romanzi, saggi, racconti per l’infanzia e sillogi poetiche. Con Tripla EEE ha pubblicato la silloge Tempo sussurrato.

L’ingresso è libero. Prenotazione consigliata.

I VENERDÌ DEL LIBRO

“I Venerdì del Libro” è il nuovo ciclo di appuntamenti dell’Osteria Rabezzana, in programma dalle ore 18 alle 19.30 dall’8 marzo al 24 maggio, dedicato alla presentazione di libri, romanzi e saggi. Un aperitivo letterario - organizzato in collaborazione con Unipop Fondazione Università Popolare di Torino ed Edizioni Tripla EEE - per dare spazio alla voce degli scrittori in un luogo informale come l’Osteria Robezzana, nella Sala Botti, tra uno spritz o un calice di vino accompagnati da stuzzichini o una merenda sinoira.



