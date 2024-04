La cultura giapponese torna in scena alla Fiera di Cremona

Con oltre 70 espositori che propongono dall’artigianato alle specialità gastronomiche, dallo studio della lingua all’editoria, passando per arte, design e scrittura. Dalle sinuose ed eleganti forme dei bonsai ai laghetti ornamentali, dagli itinerari di viaggio allo sport, passando per il benessere e la cura per la persona. Un variegato repertorio espositivo completato ed arricchito da un programma di oltre 50 eventi con presentazioni, laboratori, workshop, mostre e conferenze con ospiti d’eccezione, per conoscere da vicino il mondo della cultura giapponese.

“Dopo il successo delle ultime due edizioni – dichiara Roberto Biloni Presidente di CremonaFiere SpA – l’obiettivo principale è di far diventare questo evento un appuntamento sempre più ricco, variegato e specializzato sul mondo della cultura Giapponese. La rinnovata collaborazione con il Consolato Generale del Giappone, testimonia la consapevolezza che fare squadra con i principali attori dei settori che rappresentiamo nelle nostre fiere, è sinonimo di qualità alla quale CremonaFiere tende per tutte le sue Manifestazioni. Il Japan Show sta crescendo anno dopo anno e ci incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa in linea con le strategie già condivise sia con il Consiglio d’amministrazione sia dai soci di CremonaFiere che hanno intuito l’importanza di proporre nuove attività e originali iniziative”.

Cuore pulsante della Manifestazione sarà il Campionato Internazionale di carpe Koi, l’unico evento internazionale dedicato alle carpe giapponesi in Italia, con oltre 180 esemplari in gara di 16 diverse varietà, provenienti da Italia ed Europa, organizzato da CremonaFiere SpA in collaborazione con Italian Koi Association. L’evento, di richiamo per l’intera community internazionale di professionisti e appassionati di carpe koi, coinvolgerà giudici ZNA ed esperti del settore impegnati in appuntamenti divulgativi.

“Cresce l’attesa per l’ Italian Koi Expo in Fiera a Cremona – conclude Luca Degani presidente di IKA (Italian Koi Association) -. Siamo orgogliosi di riportare a CremonaFiere il Koi Show dopo 3 anni di collaborazione e di ottimi risultati condivisi e di poter riproporre un evento di portata internazionale. La community di professionisti e appassionati sta già rispondendo con grande entusiasmo e con il lavoro di squadra svolto insieme a CremonaFiere proporremo un altro appuntamento di alto livello dedicato al mondo delle carpe koi”.