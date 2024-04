Regionali: Italia Viva, +Europa, Libdem e Partito Socialista Italiano appoggiano Gianna Pentenero

“Con la cabina di regia regionale che si è svolta ieri abbiamo dato un ulteriore impulso a proseguire il percorso già tracciato dalla lista 'Stati Uniti d'Europa' in vista delle prossime elezioni in Piemonte”. E' quanto emerso dall'incontro di ieri tra la presidente regionale di Italia Viva Sen. Silvia Fregolent, il Coordinatore Regionale di Più Europa Flavio Martino, Cristina Peddis per Libdem ( Liberali e Democratici Europei) e Roberto Goghero per il Partito Socialista Italiano. La lista Stati Uniti d'Europa per il Piemonte appoggia la candidata Presidente Gianna Pentenero e la sua coalizione di Centro-Sinistra nelle prossime consultazioni dell'8 e 9 giugno.