Centinaia di studenti torinesi al cinema per "Libere": un viaggio nella lotta per i diritti civili

"Allora, vorrei, io vorrei, che qualche giovane studente, senza distinzione di sesso, non facciamo discriminazioni, volesse fare oggetto di studio quello che è stato il movimento femminile durante la Resistenza, dall'8 settembre al 25 aprile, per arrivare poi a vedere quella che è stata l'azione delle donne uscite dai Gruppi di Difesa e dai CLN, nelle varie Amministrazioni o nelle posizioni di Governo o di Amministrazione che hanno avuto poi allora".

Comincia così Libere, il documentario di Rossella Squillace, facendo risuonare le parole di Ada Gobetti, l'unica donna partigiana che fu chiamata a parlare durante il convegno del CLN tenutosi nel 1965 a Torino.

Da questo emozionante mandato, raccolto dalla regista, inizia un suggestivo viaggio attraverso la Resistenza, raccontata senza censure e senza retorica, ma attraverso la voce e le immagini di quelle donne che hanno realmente combattuto.

Calarsi in un momento storico così importante per la nostra democrazia è stata un’esperienza di grande impatto emotivo e formativo, un’iniziativa che ha permesso di approfondire la storia e le battaglie delle donne per la conquista dei diritti civili in Italia, ai 450 studenti di 11 scuole cittadine (Liceo artistico Passoni, Engim San Luca, Istituto Bosso Monti, IIS Boselli, IIS Lagrange, Istituto Alberghiero Beccari, Liceo classico Alfieri, Liceo Scientifico Volta, IIS Natta di Rivoli, Liceo Berti, IIS Gobetti Marchesini).

Il film ripercorre altresì le tappe fondamentali della lotta per l'emancipazione femminile, mettendo in luce le conquiste ottenute e le sfide ancora aperte.

La proiezione di Libere è stata l'occasione per i ragazzi di riflettere su temi di grande attualità come la parità di genere, la violenza contro le donne e la discriminazione, approfonditi, dopo la proiezione insieme a Maria Chiara Acciarini, Senatrice, ex Sottosegretaria, ex Vice presidente locale dell'ANPI, Segreteria del Comitato Antifascista Torinese. Gli spunti emersi da tale confronto sono stati molteplici, toccando questioni ancora oggi significative come la parità salariale, gli asili nido, il valore della memoria l’importanza della documentazione, le quote rosa, l’antifascismo, la censura e la libertà di espressione.

Libere del resto è un film che invita a non dimenticare le battaglie del passato e a continuare a lottare per un futuro in cui donne e uomini siano davvero liberi e uguali. Un messaggio di speranza e di impegno che ha trovato grande riscontro tra i giovani studenti torinesi.

"Il bilancio di questa mattinata è stato positivo - ha commentato Vittorio Sclaverani, Presidente dell’associazione Museo Nazionale del Cinema - ci teniamo molto a portare avanti iniziative gratuite perché le scuole sono in difficolta e capita spesso di incontrare ragazzini di 13, 14 anni, che non erano mai andata al cinema. Oggi la risposta è stata incredibile, come ha notato anche Maria Chiara Acciarini, i ragazzi erano preparatissimi, le domande pertinenti. Sebbene oggi ci sia poca considerazione per le nuove generazioni, questi ragazzi hanno dimostrato pur ascoltando una storia di oltre 80 anni, di avere grande consapevolezza storica che va dal passato ad oggi. L’ultima domanda, infatti, ha riguardato il tema della censura e della tv domande certo non scontate".