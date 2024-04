Sport, cultura, solidarietà e non solo: la Circoscrizione 7 assegna i propri spazi per la prossima stagione

Organizzazioni che avete sede o operate sul territorio della Circoscrizione 7 di Torino fatevi avanti! Già, perché l'ente decentrato è alla ricerca di qualcuno a cui assegnare gratuitamente i propri spazi per la prossima stagione; tutte le scadenze sono fissate a venerdì 3 maggio, le modalità per presentare le domande sono specificate sul sito web http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1.

Spazi per progetti

Per farlo sono stati pubblicati diversi avvisi in diversi settori: il primo, “Spazi pubblici per progetti 2024-2025”, si pone l'obiettivo di “creare un collegamento costante tra le attività istituzionali e le istanze partecipative dei cittadini e di altre forme sociali organizzate” accogliendo proposte in ambito culturale, educativo, sociale, sportivo, di cura, sviluppo e valorizzazione dell'ambiente urbano”.

Impianti per lo sport

Un altro dei punti caldi è quello che riguarda lo sport, valutato come “una modalità incisiva di prevenzione del disagio psicofisico e di promozione della salute, come occasione per potenziare l'incontro ed il confronto, la socialità e le istanze partecipative dei cittadini”: a proposito, è stato lanciato il bando per la messa a disposizione degli impianti sportivi per la stagione invernale 2024/2025. Ma non finisce qui, perché in vista della Festa dello Sport in programma il 22 settembre al Parco della Colletta, la Sette è alla ricerca di organizzazioni che vogliano partecipare.

Corsi per anziani

Infine gli anziani, per cui è stato aperto il tradizionale “Arte&Sport per la Terza Età” disponibile a finanziare progetti per promuovere “occasioni di incontro, confronto, socialità, partecipazione, salute, nonché occasioni di arricchimento soggettivo”: le proposte devono prevedere corsi di diverso genere tra ottobre 2024 a maggio 2025.