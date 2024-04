FameLab, a Torino ritorna il talent show della scienza

Il 2 maggio 2024 torna a Torino FameLab, la competizione internazionale rivolta a giovani ricercatrici e ricercatori che si occupano di scienza e tecnologia e hanno il talento della comunicazione. L’evento, di dimensione globale, è organizzato dal 2012 in Italia da Psiquadro in collaborazione con il Cheltenham Festivals, ideatore del format, e in partnership con oltre 100 partner tra cui Università, Enti di Ricerca pubblici e privati.

La selezione FameLab Torino è coordinata dall’Università di Torino in collaborazione con Associazione Centro Scienza Onlus, Associazione Apriti Cielo – Infini.to, Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Università del Piemonte Orientale.

Aspiranti divulgatrici e divulgatori dell’edizione torinese si sfideranno il 2 maggio presso il Cubo Teatro dell’Off Topic, Hub culturale della città di Torino. La pre-selezione è prevista per le 10.30 e la selezione finale, per coloro che avranno superato la pre-selezione alle ore 15.30. A giudicare i talk una giuria costituita da esperti ed esperte di diversi settori scientifici e di comunicazione. La sfida è raccontare la scienza in tre minuti: le/i concorrenti devono presentare un argomento in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile anche a un pubblico non esperto, senza l'ausilio di proiezioni, grafici o video. In soli tre minuti le/i partecipanti dovranno esprimere il proprio talento comunicativo, convincere la giuria e trasmettere il fascino della ricerca.

La competizione è un evento speciale e originale per diffondere la propria attività di ricerca, una vetrina e un punto d'incontro internazionale per giovani ricercatori e ricercatrici, un'opportunità di formazione su alcune delle tecniche più efficaci di comunicazione in pubblico.

L’edizione 2024 di FameLab vede la partecipazione di nuove città e conferma l’apertura a concorrenti provenienti da ambito scientifico, medico e ingegneristico ma anche a concorrenti di ambito umanistico che nelle loro ricerche adottano metodi, teorie e dati scientifici, parlandone nei loro talk. Da antropologia a linguistica, passando per archeologia, economia, filosofia, geografia, giurisprudenza, letteratura, storia dell’arte, psicologia, scienze politiche, sociologia e storia.

Chi si aggiudicherà i primi due posti a livello locale accederà a una masterclass internazionale in comunicazione della scienza che si terrà a Perugia dal 21 al 23 giugno 2024, in preparazione della finale nazionale, in programma per ottobre.

Chi vincerà la finale nazionale italiana si aggiudicherà l’accesso alla finale internazionale, in programma a novembre 2024, e un premio di 1500 euro.

Chi desidera partecipare alla gara deve iscriversi online ad una delle 12 selezioni locali, dopo aver controllato di essere in possesso dei requisiti necessari e essersi informati/e sulle regole della competizione sul sito www.famelab-italy.it.